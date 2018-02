Keskkonnaamet asub korraldama suurkiskjate ja maaelanike suhteid

«Hundi ja karu puhul on üha enam suunatud küttimist neisse piirkondadesse, kus on samal aastal ilmnenud kiskjate poolt kariloomadele ja mesilatele tekitatud kahjustusi. Oluliselt on aastate vältel suurenenud ka kahjustuste ennetustööde hüvitamise maht ning inimeste teadlikkus, kuidas kiskjakahjusid ennetada,» lausus Tõnu Talvi.

Hundi ja pruunkaru eelmise viie aasta kohta seatud arvukuse eesmärgid täideti – Eestis on viie aasta keskmisena enne jahihooaega 23,2 hundipesakonda ja 65,6 karu sama-aastaste poegadega pesakonda. Seevastu ilvese arvukus langes 2012.–2013. aastal ilvese põhilise saaklooma metskitse arvukuse ulatusliku languse, liiga optimistlikult määratud küttimismahtude ja kärntõve tõttu allapoole soovitud miinimumeesmärki. Eelmisel kahel jahihooajal ei antud ühtki ilvese küttimisluba, et soodustada ilvese arvukuse taastumist.

«Meie suurkiskjate kaitse- ja ohjamise süsteem on väga hea: teaduslikel alustel põhinev ja paindlik. Riiklikus tegevuskavas on seatud selged ja täidetavad eesmärgid. Kava kvaliteeti ja täitmist näitab ka see, et jahimehed saavad suurkiskjaid küttida ja kuna asurkonnad on valdavalt heas seisus, on rahul ka looduskaitsjad,» ütles kava põhikoostaja, keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna peaspetsialist Peep Männil.