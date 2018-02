Tartus toimub aasta suurim põllumajanduskonverents

Eesti suurim põllumajanduskonverents kutsub põllumehi kaasa mõtlema ning arutama, kuidas mõjutavad uusimad põllumajandustehnoloogiad lähiaastatel taime- ja loomakasvatust Euroopas ja kogu maailmas, trende maailma toidu tootmisel ning investeeringuid põllumajandusse. «Eesti põllumajandus 100» on pilguheit möödunud sajandisse, et näha, kuhu me oleme jõudnud tänaseks ning mille suunas maailma ja Eesti põllumajandus edasi liigub.