Pärnumaal asuva Soometsa küla elanik Andres Mängel kurtis, et ei pääse enam autoga koju, sest sinna viiv vallatee on peaaegu läbimatu. Feliks Undusk käis koha peal vaatamas, kui hull see olukord on ja mida saaks selle parandamiseks ette võtta, vahendab TV3 saade Seitsmesed Uudised.