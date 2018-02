Keskkonnaprogrammi esimene taotlusvoor pühendab pool eelarvest veemajandusele

«Avatav voor keskendub hetkel väga aktuaalsetele valdkondadele ning on hea võimalus saada riigilt partnerlust oma ideede realiseerimiseks,» ütles KIKi nõukogu esimees Siim Kiisler. «Uuendusena on ringmajanduse programmiks ühendatud senised jäätmekäitluse ja keskkonnakorralduse programmid. Jäätmekäitlusele on KIKi kaudu avatud ka euroraha taotlemise võimalus. Mul on hea meel, et riik vaatab sel moel tervikpilti, ega rahasta sarnaseid tegevusi mitmest allikast,» tõdes Kiisler ning lisas, et selle aasta sügisel on plaanis avada ka teine taotlusvoor.