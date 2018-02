70 kooli õpilased meisterdavad lindudele 10 000 pesakasti

Eile viisid Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi õpilased Pärnu Veteranide parki 26 lindudele mõeldud pesakasti. Täna panevad Haapsalu põhikooli õpilased Läänemaal metsa üles 50 pesakasti. Need kõik on noored ise tehnoloogiaõpetuse tundides valmistanud.

Pesakastide meisterdamine on käimas veel paljudes koolides. Erametsaliidu üleskutsele projektis osaleda on vastanud kokku 70 kooli üle Eesti. Õpetajatel ja õpilastel on suur huvi ettevõtmise vastu. «Nad on väga entusiastlikud. Haapsalu põhikoolis said pesakastid valmis palju kiiremini, kui esialgu plaanisime,» tõi välja erametsaliidu juhatuse esimees Mikk Link, kes on ka Läänemaa metsaühistu tegevjuht.