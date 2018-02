Uus tehas pakub lehmadele kvaliteetseid rapsikooke

Tegemist on Eesti piimatootjate ühisprojektiga, kuhu asutajaliikmetena panustavad investeeringutega Eestimaa Piimatootjate Ühistu, piimandusühistu E-Piim, Saaremaa Piimaühistu, Rakvere Piimaühistu ja Metsaküla Piim AS. Tööstuse projekti on osakapitali investeerinud lisaks veel 11 põllumajandustootjat. Ühistute liikmete lautades toodavad piima 30 protsenti Eesti piimalehmadest.

Valminud õlikultuuride tehases hakatakse tootma rapsiseemnest rapsikooki ja rapsitoorõli. Aastas suudab tehas töödelda 42 000 tonni rapsiseemet. Valitud pressimistehnoloogiaga on võimalik töödelda ka teisi Eestis kasvatatavaid õlikultuure nagu lina, kanep ja sojauba. Tehases töödeldud õlikultuurid ja valmis rapsikook jõuab tagasi tehase omanike farmidesse – nii luuakse põllumajandustootjatele uus väärtusahel, mis aitab maandada riske.

Ühistulisel koostööl nähakse tulevikku

«Õlikultuuride töötlemise tehas on põllumajandusvaldkonna viimase aja üks suuremaid ja eredamaid ühistulise ettevõtluse näiteid, mis pakub teenuseid nii piimatootjatele kui ka teraviljakasvatajatele ja läbi nende kogu sektorile,» rääkis Eesti Piimatootjate Ühistu ja Kehtna Mõis OÜ juhatuste liige Märt Riisenberg. «Viis piimandusühistut ja 11 põllumajandustootjat panid oma raha kokku tehase ehitamiseks. See näitab, et ühistulisel koostööl on Eestis suur tulevik,» lisas ta.