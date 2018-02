Ühistu koondab maheviljakasvatajaid

Ühistu loodi 2010. aastal, algselt oli liikmeid kolm. Ajapikku on neid lisandunud ja nüüdseks ulatub arv kaheksani, kes harivad kokku seitset ja poolt tuhandet hektarit põllumaad, mis asub valdavalt Tartu ümbruses. Maetsma külla on ühistu rajanud suure terminali, kus vilja käideldakse. Seal on 17 000 tonni laopinda, kuivatusvõimsus on kuni 60 tonni tunnis. Ühistus töötab viis inimest. Terminal rajati Alutaguse metsade vahele, sest lähedal on Kunda sadam, kust vili laevadele lastitakse. Asukoht on soodne, kui Tartu poolt tulla, jääb see poolele teele.

Mahe olla pole roosiline

TÜ Wiru Vili juhatuse liikme Hardo Vahemäe sõnul pakub ühistu liikmeks olek talunikule võimalusi, kuid kaasnevad ka rahalised ja lepingulised kohustused. „Tegu on pikaajalisema projektiga kui vaid mõni aasta,” täpsustab ta.

Kui ühistu 2010. aastal loodi, polnud maheviljal väljundit ja seda realiseeriti tavaviljana. Ometigi oli see ühistuga liitunud põllumeeste jaoks maailmavaateline ja põhimõtteline küsimus. Nad olid kindlad, et vilja kasvatamine peab muutuma keskkonnasäästlikumaks ja lõpptoode tarbijale tervislikumaks. Praeguseks on mahevilja hind õnneks tootjale motiveerivam, kuid saagikuse vahe on endiselt suur.

Kui tavaviljasaak on keskmiselt kuus tonni hektarilt, siis mahedal vaid kahe tonni ringis. „Saagivahe võib olla kuue- kuni kahekordne, aga hinnavahe, millega õnnestub müüa, on poolteist kuni kolm korda kallim tavaviljast,” selgitab Hardo.

Lähem eesmärk ongi soov mahemajandust intensiivistada ja viljakust kasvatada. Mahe tähendab teatavasti seda, et kasutada võib vaid mahepreparaate. Isegi põllule veetav sõnnik peab olema pärit mahedalt kasvanud loomalt, kuid niisugust on vähe saada. Enamik ökotalunikke, kes loomi peavad, kasutavad sõnniku oma põldudel ära ja teiste jaoks üle ei jää.

Mahedalt kasvatades tuleb vaadata, mida kasutada võib, ja talunikke tuleb seejuures harida. „Maale tuleb tagasi anda, tuleb lisada lubatud aineid, mis aitavad saagikust tõsta,” märgib Hardo.

Maheviljakasvatuses on nippe, kuidas tõrjuda putukaid ja umbrohtu. „Need on agrotehnilised võtted, mida ühistuliikmed omavahel jagavad.”

Nišitoode

Kuna mahevili on ja jääb maailma mastaabis nišitooteks, on Wiru Vili valdkonna arvestatav tegija. „Eestis on palju mahedat maad ja seetõttu suudame praegu stabiilset toodangut pakkuda,” ütleb Hardo. Nõudlus on siiski suurem ja pakkuda saaks palju rohkem. Vilja on müüdud Ameerika mandrile, Aasiasse ja Saksamaale. Euroopa Liidust väljaspool on hind üldiselt odavam.

„Meil on liikmeid vähe, pindala aga suur. Teame täpselt, kust mis vili tuleb,” selgitab Hardo. Eesti eelis on see, et Euroopa lõunapoolsed riigid pole nii usaldusväärsed. „Maheda põllumajanduse kontroll Eestis töötab, meid usaldatakse. Väga tähtis müügiargument on vilja päritolu,” kinnitab Hardo. Tema sõnul on ühistul seitsme aastaga välja kujunenud bränd, mis kõneleb kindlast kvaliteedist ja täidetud lubadustest.