Kaks väikest öökulli

Tegemist on tüseda rästa suuruse karvasjalg-kakuga, kel on valgete täppidega tumepruun ülapool, laiad valkjad „põsed” ja erekollased silmad. Liik on levinud põhjapoolkera okasmetsavööndis ja mägimetsades. Eestis võib selle linnu arvukus olla kuni 400 haudepaari ja talveks jääb siia kuni pool tuhat isendit. Veebruari kestel saabuvad tagasi ka lõuna poole rännanud. Enne talve saabumist on neil tavaks mõnesse puuõõnde varuda hiiri ja väikelinde näguripäevadel tarbimiseks. Saaklooma asukoha määrab see kakk kuulmise järgi.