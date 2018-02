Teed ja salvid köha ja bronhiidi vastu

Limaainetega taimed on puhastava toimega ja aitavad kopsuteedest lima välja tuua. Sellised on paiseleht, teeleht, kassinaeris, altee − viimasel kahel taimel sobivad nii lehed, õied kui ka juured. Altee ehk tokkroos, nagu vanaemade aias teda nimetatud, sisaldab juurtes hästi palju limaainet ja juuri saab ka talvel sulailmaga välja kaevata. Liiga kuuma vett ei tohiks kasutada, pigem kuni 60kraadist, mida lasta seista umbes 2 tundi. Samuti on limaaineid linaseemnetes. Lima sisaldavad veel pärnaõied, nurmenukk, üheksavägise ehk kõrge vägiheina õied, aga tunduvalt vähem kui eespool mainitud taimed.