RMK esialgsed majandustulemused näitavad rekordkasumit

«Oma osa majandustulemustele andsid keerulised ilmaolud, mis ühtpidi ei võimaldanud tavapärasel viisil metsas tööd teha, teisalt aga tõstsid turul puidu hinda. Tähtsaim on see, et suutsime partneritele metsas töö kindlustada ja ka pea kõik müügilepingud täita,» lisas Kallas.