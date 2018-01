Eesti esimesed invamajad

Kunagi nimetati jalutuid santideks. Tõsi – vanal eesti sõnal sant on ka teine tähendus: kerjus. Siinkirjutatus seda tähendust pole. Hiljem hüüti sante invaliidideks. Praegu on nad ametlikus kõnepruugis liikumispuudega inimesed. Sisulist vahet neil kolmel pole. Kõik tähendavad ühte ja sedasama, vahetus vaid termin.

Uksi ja ratastooli ümberpööramise kohti peab invamajas olema nii palju kui vaja ja nii vähe kui vähegi võimalik. Näiteks köögis ja duširuumis peavad need olema. Uksed ja pööramiskohad vajavad lisapinda. Tööpindade alused jäetakse tühjaks, sest sinna sõidetakse ratastooliga. Voodi on ratastooliga ühekõrgune. Siis saab hõlpsasti ühest teise. Põrandad on kergesti hooldatavad, seinad pestavad.

Kodust hooldekodusse viimine on katsumus nii sellele, keda viiakse, kui ka viijatele. Invamaja vabastab sellest. Invamaja saab ühendada sealsamas kõrval seisva tavamajaga, kus elavad pere ülejäänud liikmed. Seejuures on kõigile tagatud privaatsus. Invamajale saab lisada lisamooduleid.

Tellimus esimesele Lihula invamajale tuli kodukandist – Pärnumaa Lääneranna valla Mõisakülast. Greencube kasutab kahte invamaja tüüpprojekti. Ühes on 18,2 ja teises 30,2 ruutmeetrit põrandapinda. Saab arvestada ka tellija erisoovidega. Nii juhtuski, et esimese invamaja suuruseks kujunes 44 ruutmeetrit. Just nii suur oli olnud vana maja, mille asemele invamaja püsti pandi. Invamajad on ühekorruselised ja kaetud laudisega.