Talumetsas tasub toimetada kerge ja paindliku tehnikaga

Logosoli saagimisseadmeid Eestisse toova osaühingu Farron Tehnika müügispetsialist Kermo Vahula on seda meelt, et väiketöödeks mõeldud metsa- ja puidutehnika on vajalik neile, kes soovivad toimetada oma metsast saadud puiduga väiksemas mahus kui Eestis siiani tavaks, andes sellele üksjagu suuremat lisandväärtust, kui suurtööstusena toimiv saekaater eales suudab.

„Praegu saetakse Eestis näiteks lehtpuust saematerjali väga vähe, lehtpuitmaterjalist voodrilauda ei õnnestu leida, kuigi sel oleks turgu küll. Ükski suur tootja lehtpuulauda ei tooda, seega on sellist materjali mõistlik väiketootjal valmistada. Haavapuust sauna voodrilauda on ehituspoes küll erakordselt kalli hinnaga saada, aga näiteks saar, vaher, kask on puuliigid, millest toodetud materjali vähe liigub,” räägib Vahula. „Väikesemahulistes, aga puidule suurt lisandväärtust andvates töödes peitub üks palju räägitud säästva metsamajanduse lahendusi. Üksik, muu raie käigus metsast tulev haab või saar ei pea ju minema pelgalt küttepuuks. Rootsis on see juba ammu juurdunud tava, meil alles lapsekingades.”

Mobiilne või paikne

Mootorsaega käitataval saeraamil on maksimaalse lõikekvaliteedi saavutamiseks oluline, et sael oleks spetsiaalne palgi pikisaagimiseks ette nähtud kett ja plaat. Nimelt on piki puidukiudu saagimiseks mõeldud kett mõnevõrra peenem tavalisest saeketist ja selle hammaste teritusnurk on 10 kraadi, seega üksjagu väiksem kui ristikiudu lõikamiseks mõeldud kettidel. Kuna külgepidi väänamist piki puitu saagimisel pole, siis võivad juhtplaat, keti juhtsoon ja kett ise olla peenemad, mis tagab kitsama lõiketee.

Jõudluse poolest pisut suuremad on hüdraulilise palgi pealetõstmise ning palgi ja selle tugede liigutamise süsteemiga varustatud saeraamid. Neid on ka Logosoli tootevalikus, aga näiteks OÜ Aiatäht on Eesti turule toonud Wirex-marki saeraamid. Enamasti on tegemist statsionaarsete, elektriliste lintsaagidega seadmetega, mis hinnalt märksa kallimad. Sae horisontaalse käsitsi liigutamisega saeraami hind algab 4500 eurost, täiuslikumate, palgipaigutamise ja raami toestamise hüdraulikaga varustatud variantide hinnad küünivad aga kaugelt üle 15 000 euro.

Väikeste saeraamide tööle saab väärtust lisada laudade servaja kasutamisega. Servaja kuulub loomulikult puidutöökoja statsionaarse sisseseade hulka ja seda käitavad elektrimootorid. Näiteks laua servamismasin Logosol Board Edger C210 maksab 5620 eurot. Samuti on eri firmade tootevalikus väikeettevõtjale mõeldud tislerimasinad, formaatsaed, höövelpingid, vertikaalfreesid jmt.

Miniharvester Arbro Strokeharvester 400S

Tootja Poola

Põllumajandustraktori tagumisse haakesse käiv lihtne, kiire peaga paindlik harvester

Komplektis ka kabiini seadistatavad juhtkangid, hüdrovoolikud, arvuti jm

Nokka kraana, mille küljest harvesteripea on eemaldatav ja asendatav laadimispeaga

Noole pikkus 7–8,5 meetrit

Tõstukit käitab traktori hüdraulika

Õlisüsteemi rõhk 175–200 bari

Hüdropumba võimsus 45–90 l/min

Harvesteripead juhib eraldi hüdropump, mida käitatakse traktori jõuvõtuvõllilt

Harvesteripea eraldi hüdrosüsteemil on oma õlipaak, filtreerimissüsteem, rõhu stabilisaator ja vajadusel ka õlijahuti

Elektrooniline mõõtesüsteem ühendatav traktori pardaarvutiga

Traktori veojõud 90–160 hj

Traktori ja harvesteri täismass 4,5–6,5 tonni

Allikas: PPUH Fao Far

Väiketehnika metsatöödeks

Puude langetamiseks ja laadimiseks

Vähemalt 2,5 kW võimsusega ja piisavalt pika saeplaadiga mootorsaag

Traktorilt käitatav palgikraana koos kettsaega varustatud lõikepeaga

Sama tõstuki otsa kinnitatav võsagiljotiin ehk raiepea

Traktori haakesse sobib palgiprotsessor väiksemamahuliseks puulangetuseks ja järkamiseks

Bensiinimootoriga võsalõikaja

Metsatööks vajalikud käsitööriistad: kirves, kiin, rihmad jne

Palkide kokku- ja väljaveoks

Vähemalt 100 hj võimsust arendav põllumajandustraktor

Traktori haakesse sobiv universaalne tõstukiga varustatud palgiveohaagis

Palgihaaratsid nottide kogumispaika lohistamiseks

ATV või muu maastikusõiduk koos vintsi ja kasthaagisega metsa ligipääsemiseks, tööriistade veoks, väiksemate puude transportimiseks või vintsi abil teele väljavedamiseks

Spetsiaalsed konksud käsitsi palkide tõstmiseks

Materjali saagimiseks ja servamiseks

Kettsaega või lintsaega käitatav saeraam, kas statsionaarne või mobiilne

Materjali servaja

Puidufrees

Väike tisleritöökoda vajalike käsitööriistadega