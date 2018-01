Staažikas metsaülem: mets on meie kandis elu!

Nüüd puhuvad jälle uued tuuled. Erametsaomanikud on väga usinad metsauuendajad ja riigimetsast ei maksa rääkidagi. Metsaseadus näeb küll ette, et teatud osa metsast võib jätta looduslikule uuendamisele. Palo ütleb, et Võrumaa riigimetsadest uueneb looduslikult 15–20 protsenti. „Need on alad, kus on eeldused näiteks kase tekkeks ja kus tegelikult on raske istutada, kuhu ei pääse juurde, ei saa maapinda ette valmistada. Näiteks haaba ei ole mõtet istutada, sest see tuleb ise. Sel on vaid üks vaenlane – põder,” selgitab ta. „Mets on meie kandis elu. Tean paljusid perekondi, kes on talu üles ehitanud tänu metsale. Metsa abil koolitatakse lapsi, ostetakse autosid, tõsi, seda on ka kõrist alla läinud. Metsaga tehakse kõvasti äri ja eks ikka üritatakse kergeusklikke lollitada. Paljud firmad ostavad kokku metsamaad ja inimesed müüvad ka. Seda ei peaks tegema – tuleks müüa raieõigust. Sest muidu müüd maa maha, ostja võtab sealt kohe maksimumi, siis paneb uue metsa kasvama ja teenib uuesti.”

Hoolikal peremehel väärt mets

Palo palub kindlasti vahet teha looduskaitsealusel metsal ja tulundusmetsal. Esimene on mõeldud sealsetele elanikele ja taimedele elu- ja kasvukohaks. Selliseid metsi on Eestis sisuliselt veerand kõigist metsadest. Tulundusmets ongi aga tulu teenimiseks. Mets kasvab aastakümneid ja pealiskaudsel vaatlusel justkui iseenesest, aga tegelikult on seal tegemist üksjagu. Eriti alguses, kui mets on veel noor.

„Esimesed 20 aastat on nagu inimlapse kasvatamine ja eriti hoolas tuleb olla esimese viie aasta jooksul. Kui pole hoolas, läheb mets käest ära ja laps ülekäte. Tuleb jälgida, et noori puuhakatisi ära ei söödaks, et hein ja kiirekasvulisemad liigid seda ei lämmataks. Edasi järgneb metsa kujundamine, et sellest kasvaks võimalikult väärtuslik mets. Jah, kasvatame nii, nagu kasvukoha tüüp lubab. Looduse vastu ei saa, kuid mõistliku metsamajandamisega saab metsa kasvu suunata ja mõjutada. Kui mõned tööd jäävad tegemata, siis mets ei tule selline, nagu soovime,” jutustab Palo.