Riided kaitsevad metsameest

See polnudki väga ammu, kui metsa puid tegema minnes veeti jalga rätid ja kirsad ning tõmmati selga puhvaika. Ehkki täna näeb metsas hoopis teistsugust pilti, pole vattkuueaeg veel lõplikult möödas.

Stokkeri isikukaitsevahendite ja tööriiete tootejuht Kristina Tamm tõdeb, et vahel harva on neilt veel jalarättidega kandmiseks sobivaid kirsasaapaid tellitud, kuid kindel suund on sinna, et metsatööriided muutuvad väliselt järjest enam vaba aja riietusega sarnaseks, lasevad töölisel end vabalt liigutada ja kaitsevad: riietuse ülemine osa pigem halva ilma ja püksid saeketi eest.

Pesust jopeni

Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Piret Kaljula rõhutab, et kui töötaja peab õues tööd tegema, tuleb talle väljastada sobivad tööriided. See, millised riided sobivad, sõltub töö iseloomust. „Näiteks on vaja erinevaid riideid turul müüjale, kes seisab enamiku ajast paigal, või metsamehele, kes teeb liikuvat ja rasket tööd. Füüsilise töö tegijale on vaja riideid, mis juhivad niiskuse kehast eemale, aga ei lase välist niiskust ja vihma jope sisse. Samuti on tähtis, et jope ja püksid peaksid tuult,” kirjeldab ta. „Talvel on tarvis nii korralikku jopet kui ka kihilist riietust.”

Mootorsaega töötamise korral tuleb arvesse võtta vigastuse ohtu. Millist riietust ja isikukaitsevahendeid konkreetse mootorsaega töötamisel kasutada, on kirjas sae kasutusjuhendis. „Need isikukaitsevahendid, mis on sae kasutusjuhendis ette nähtud, tuleb soetada ja neid tuleb ka kasutada,” toonitab Kaljula. „Ei tohiks unustada esmaabi- ja kommunikatsioonivahendeid, et vajadusel saaks endale abi kutsuda.”

Metsanduses toimub igal aastal 20–30 tööõnnetust, millest kümmekond on lõppenud raske tervisekahjustusega. „Paraku peab tõdema, et peaaegu igal aastal saab metsas surma ka üks inimene, mullu oli ses suhtes õnneks erand,” märgib Kaljula. „Surmaga lõppenud tööõnnetused on siiski enamasti põhjustatud puu kukkumisest kannatanu peale, mida ei takista tööriietus, vaid pigem töökorraldus.”

Kaitse sae eest

Tööriiete puhul kipub olema reegel, et odava raha eest head kvaliteeti ei saa. „Mida kallimad riided, seda paremini need kaitsevad ilma eest ja neis on mugavam ennast liigutada,” selgitab Tamm. „Kõige enam ostetakse keskmise hinnaklassi riideid. Lihtsalt ei teata veel nii hästi, miks kallim parem on.”

Turvapükste üks eesmärk on kaitsta töötava sae eest. Pükste välimine kiht kaitseb ilma eest ja sisemine on valmistatud kiulisest materjalist, mis suudab peatada töötava saeketi.