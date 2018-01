Kikas tegutseb uues majas

Kaks miljonit eurot maksma läinud Kikase punastes värvides tootmishoone pole täisvõimsusel veel tööle hakanud, kuid see võimaldab tõsta toodangu mahtu kaks korda, selgitab ettevõtte turundus- ja müügijuht Rein Hünerson. Uues tehases on igati tänapäevased töö- ja olmeruumid. Praegu teeb seal tööd 30 inimest, kuid lähiajal on kavas töötajaid juurde võtta ja tootevalikut suurendada.