Naturaalsed pestitsiidid

Kuigi Eesti toit on pestitsiidide sisalduse poolest tunnistatud üheks Euroopa puhtamaks, lausa Soome järel teisel kohal olevaks, siis meie taimekasvatajate süüdistamist looduse reostamises ja mürgitamises on ikka ja jälle kõmu-uudiste tasemel ette võetud. Loodetavasti pole seda tehtud odava populaarsuse ja tähelepanu saavutamise eesmärgil, vaid peamine põhjus on teema mittevaldamine, asjatundmatus ja vähene arusaamine looduses toimuvatest protsessidest.

Kindlasti on enamikule üllatuseks, et 99,99 protsenti pestitsiididest, mida me iga päev koos toiduga sööme, on toodetud taimede endi poolt. See on väga tavaline ja täiesti loomulik, sest looduses liigid omavahel konkureerivad ja olelusvõitluses on keemiliste ühendite abiks võtmine väga laialt levinud. Koguseliselt võib öelda, et toiduga sööme iga päev ligikaudu 1,5 g naturaalseid pestitsiide, mis on 10 000 korda rohkem seal leiduda võivatest sünteetiliste pestitsiidide jääkidest!

Mis on pestitsiidid?

Pestitsiidideks nimetatakse keemilisi ühendeid, mis on teatud organismidele mürgised, nende arengut takistavad, pidurdavad või hävitavad. Need võivad olla naturaalsed ehk looduslikult taimede poolt sünteesitud, nimetatakse ka alkaloidideks, või siis inimese valmistatud ehk sünteetilised. Eesmärk ja toime on mõlemal sama – kahjustada konkureerivat organismi ja saada seeläbi ise soodsam kasvu- ja arengukeskkond. Erinevus on vaid selles, et inimese tehtute kohta on olemas lubatud toodete register, täpsed keskkonnamõju analüüsitulemused, kasutussoovitused ja regulatsioonid: jääkide piirmäär, kasutamiseks lubatud kogus, töötlemise aeg jne. Taimede toodetud naturaalsete pestitsiidide kohta on meil aga andmeid vähe ja regulatsioonid puuduvad. Kokku on neid loodusest määratud 10 000 ringis. Me küll teame, et mõned taimed on meile mürgisemad kui teised, kuid kuidas need looduses omavahel eri liikide suhtluses toimivad, seda teatakse veel vähe.

Õnneks ei pea me naturaalsete pestitsiidide pärast väga muretsema, kuna evolutsiooniprotsessi käigus on aastatuhandete jooksul välja kujunenud teatud tasakaal, oleme ju arenenud koos nendega. Teatavasti on toksikoloogia esimene reegel – iga aine mürgisus sõltub selle kogusest ja kontsentratsioonist. Väikeses hulgas võib aine olla meile väga vajalik, raviv või stimuleeriv. Suuremas koguses võib sama aine aga olla mürk. Mõistagi on toime igale liigile erinev, rohusööjad kannatavad kindlasti rohkem taoliseid ühendeid kui inimene.

Taimede olelusvõitlus

Kui aga muuta menüü väga ühekülgselt vaid taimetoidul põhinevaks ja liialdada mõne meile mittesobiva liigiga, võib teoreetiliselt endale ka kahju tekitada. Sest olelusvõitluses ellujäämise nimel või eeliste saavutamiseks toodavad kõik taimed kümneid eri liiki pestitsiide. Eelkõige taimehaiguste tekitajate vastu, aga ka kahjurputukatega võitlemiseks. Näiteks kapsataim toodab vähemalt 49 liiki pestitsiide. Vormilt võivad need olla vedelikud taimemahlas, tahke aine taime pinnal või gaasilised, kui taim annab juba lõhnaga vaenlasele signaali oma mürgisuse ehk kaitsevalmiduse kohta.