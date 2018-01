Olematud talved näitavad metsas nõrku kohti

Nii nagu Eesti rohkem kui 110 000 metsaomanikku saab jagada näiteks metsaomandi suuruse, elukoha jms järgi paljudesse rühmadesse, on mitmekesised ka nende huvid oma metsa suhtes. Need ulatuvad traditsioonilisest metsa majandamisest sinnani, et mets olgu, nagu on, kas omaniku ükskõiksuse tõttu või ka looduskoosluse omapäi arengut tähtsustava põhimõtte pärast.

Kraavivõrkude toimimine puudutab siiski enamikku.

Väikemetsaomanikud on jutustanud vanast nipist, kuidas nad kevadise vete voolamise ajal metsas vaatamas käivad, mispidi vesi liigub, et fikseerida kohti, kus peaks kasvõi labidaga kaasa aitama, et ei tekiks vee metsa alla kogunemise kohti. Vesine talv näitab samad asjad kätte.

Teisal on omanikud ise vanu kraave puhastanud. Järgmine etapp on juba toetuste abil suuremaid töid ette võtta, nii kraave kui ka metsateid taastada.

Majandaja kasu

Majandaja jaoks on teed ja taastatud kraavid erametsaliidu juhatuse liikme Ants Eriku sõnul igal juhul konkurentsieelis. Üks asi, et on võimalik metsas liikuda, ja teine, et kehva talveajaga võib puidu hind turul tõusma hakata ja siis võidab see, kelle metsast materjali kätte saab.

Kasu on olemas ka muid metsatöid korraldades. Näiteks on vahe sees, kas metsataimede istutaja peab kevadel langile tööle minnes koos taimedega müttama mitusada meetrit läbi rägastiku või saab sinna oma masinaga juurde sõita – kui metsaomanik on selle töö tellinud, peegeldub erinevus töö hinnas. Kehvem ligipääs muudab kallimaks ka kõik järgnevad metsahooldustööd.

Erik toob näiteks riigimetsa majandaja RMK, kes on viimasel kümnendil metsa infrastruktuuri kordategemisse investeerinud suuri summasid. „Imestatud on, et miks ikkagi on metsa vaja neid kapitaalselt ehitatud teid ja ümberpööramiskohti, aga näiteks nüüd, kui paljudes erametsades ka kokkuveetud materjali enam kätte ei saanud, said autod riigimetsas korralike teede tõttu tööd jätkata.”

Kulukaid maaparandustöid ja teede ehitust erametsaomanikud enamasti ei jaksa ise ette võtta, sest see nõuab raha ja investeeringu tasuvusaeg on väga pikk.

„Selleks, et maaparandus suuremalt ette võtta, on erametsaomanikul praegu toetuse saamiseks kaks võimalust. Väikeste ettevõtmiste puhul saab taotleda Erametsakeskuselt toetust, mille maksimumsumma on 10 000 eurot. Huvi selle toetuse vastu on tohutult kasvanud ja toetuse-eelarvet kõigi jaoks enam ei jätku,” räägib Ants Erik. Teine võimalus on PRIAlt küsida maaelu arengukava alusel jagatavat suuremat ELi toetust, mida saavad taotleda kas ettevõtjad, mittetulundusühingud või töödeks ekstra moodustatud ja kümneid kinnistuid haaravad maaparandusühistud.

„Ma ei räägi ainult maaparandusest metsas, vaid see laieneb ka põllumaale. Metsa- ja põllumajandus ongi pigem üks tervik, võiks öelda, et seotud nii füüsiliselt, majanduslikult, sotsiaalselt kui ka kultuuriliselt. See on ikka ühine huvi, et teed oleksid korras ja veed voolaksid õigesti,” ütleb Erik.

Pigem aina tähtsam