Vastutustundlik talunik ei lase võõraid farmi

Tema sõnul pööratakse praegu kõigi produktiivloomade juures erilist tähelepanu nakkushaiguste tõrjele. „Kõige eredam näide on Eestis möllav Aafrika seakatk ja selle tõttu karmistunud bioohutusnõuded. Mitu veisefarmi tõrjub vabatahtlikult nakkushaigusi: rinotrahheiidi viirus, viirusdiarröa viirus,” märgib Pirkkalainen. Piima ja liha hügieeninõuded on Eestis ranged ja on kindel, et tarbijani jõudev toodang on hügieeni mõistes väga kvaliteetne.

Eesti lehmad maailmatasemel

Kuna veiste söötmis- ja pidamistingimused on Eesti farmides eeskujulikud ja kasutatakse parimat geneetilist materjali, on lehmade piimatoodang viimase kümne aasta jooksul tõusnud peaaegu 3000 kg lehma kohta aastas. „Saame öelda, et meie lehmad on maailmatasemel,” tunnustab Hertta Pirkkalainen. Piima kvaliteet on Eestis järjest paranenud juba 7–8 aastat. Sellele on kaasa aidanud kvaliteetne sööt ja farmerite suuremad teadmised.

Kuid nagu tippsportlased on kõige paremas vormis olles haigustele vastuvõtlikud, siis sama käib ka loomade kohta.

„Loomade tootlikkus on tõusnud ja see muudab nad haavatavamaks. Tänapäeva veterinaaria keskendub suuresti haiguste ennetamisele, mis lähtub headest söötmis- ja pidamistingimustest,” selgitab Pirkkalainen.

Kolm põhimuret

Muidu on Eesti piimaveiste hädad üsna samad, mis mujal maailmas. Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli andmetel (2016) saab öelda, et kolm levinuimat täiskasvanud piimalehmade probleemi on 1) udaratervis, 2) sigimisprobleemid ja 3) jäsemehaigused.

Need on peaarsti sõnul seotud lehmade rohke piimatoodanguga ning söötmis- ja pidamistingimustega. „Suure toodanguga kaasneb tugevam stress ja eelnimetatud probleemid mõjutavad lehma püsivust karjas – lehm peab vähem aastaid vastu. Tänapäeva farmer peab arvestama lehma heaolu ja tervisega, aga ka majandusliku tasuvusega. Tasakaalu leida pole kerge,” nendib Pirkkalainen.

Tekib lasteaiaefekt

Eesti veisekarjad on nüüdseks vabad inimesele ohtlikest haigustest, nagu brutselloos ja tuberkuloos. Samas oleme viimase 30 aasta jooksul ostetud loomadega sisse toonud teisi nakkushaigusi, nagu kopsunakkuse mükoplasmoosi ning sõrahaiguse digitaaldermatiidi.

Endiselt peab loomaarst olema farmerile toeks nakkushaiguste ohjeldamisel.

Mõni ainevahetushaigus, näiteks poegimishalvatus, on järjest harvem tänu tasakaalustatud söötmisele. Teisalt on suurest piimatoodangust tingitud energiavajaduse tõttu ketoos farmides sagedane mure. Vasikad kannatavad hingamisteede põletiku ja kõhulahtisuse all, need on valdavalt nakkuslikud ning neid saab ennetada hea sööda ja korralike elutingimustega. Samas ollakse vasikate ravimisel sunnitud kasutama hulgaliselt antibiootikume. Suures farmis, kus vasikaid on palju tihedalt koos, tekib justkui lasteaiaefekt – haiguste ringlemine on soodsam. Seda mõjutab ka kliima, kevadel ja sügisel on haigeid loomi rohkem.

Ohtlikud loomahaigused

Veiste katk on väga nakkuslik, ägedalt kulgev veiste viirushaigus, mida iseloomustab veremürgitus, limaskestade põletik ja suur suremus. Haigusele on vastuvõtlikud kodusõralised, eelkõige veised ja pühvlid. Väikemäletsejalised haigestuvad harva. Viirus levib saastunud sööda, allapanu, transpordivahendite ja inimese kaudu.

Nodulaarne dermatiit on väga nakkuslik ägedalt kulgev viirushaigus. Sellega kaasnevad palavik, sõlmelised muutused nahas ja limaskestadel, harva siseorganites, nahaaluse sidekoe turse ning lümfisõlmede põletik. Haigusele on koduloomadest vastuvõtlikud veised.

Lammaste katarraalne palavik – mittenakkav mäletsejalistel, peamiselt lammastel esinev haigus. Palavik, keele ja suuõõne limaskesta liigveresus ja kärbuslik haavandumine, sõrapõletik ja skeletilihaste degeneratsioon.

Aafrika hobusekatk – äge kabjaliste mittenakkav haigus, mida levitavad verd imevad putukad. Kõrge palavik, veritsus, tursed ja suur suremus.

Linnugripp – väga nakkuslik ja ägedalt kulgev lindude viirushaigus, mida iseloomustab veremürgistus, peapiirkonna turse, hingamis- ja seedetrakti elundite põletik ja suur suremus, kuni 100 protsenti.

Suu- ja sõrataud – ägedalt kulgev, väga nakkav kodu- ja uluksõraliste viirushaigus, mida iseloomustab haavanduvate villide teke suuõõne ja keele limaskestas, ninal, sõravahes ja udaral, vahel ka, eriti noorloomadel, raske südamelihase ja skeletilihaste degeneratsioon.