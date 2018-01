Turismitalu teeb kanepiõli ja -küpsiseid

Kunstimäe turismitalu asub Otepääl endises Sangaste vallas. Kadri Salum-Jussila ja Raimo Jussila elasid enne Tallinnas ja käisid Valgamaal Kunstimäel Kadri vanematel abiks. Peaaegu igal nädalavahetusel. Lõpuks otsustasid: parem minna juba püsivalt maale elama.

2011. aastast ongi nad maainimesed. Kunstimäe turismitalu ümbruses elavad nüüd Kadri ja Raimo koos kahe lasteaiaealise tütrega, Kadri vanemad ja Kadri õde oma perega.

„Turismiga on, nagu on: suvel on, talvel on, aga kevadel ja sügisel? Mõtlesime, et midagi peaks veel tegema. Aga mis oleks see nišitoode ja annaks talule juurde?” jutustab Kadri, kuidas nad kanepini jõudsid. Olgu kohe öeldud, et tööstuslik ehk seemnekanep ei ole psühhotroopsete omadustega.

Kanepi all on neil põllupinda iga aastaga aina rohkem, viimati viie hektari ringis. See on kogus, mille nad suudavad oma perega ära käidelda. „Esimene aasta oli prooviaeg, õpiaeg. Kanepit oli maas poole hektari jagu. Vaatasime, kuidas sellele meie muld meeldib, kuidas kasvab, kuidas koristada. Ega infot keegi naljalt jagada ei tahtnud. See oligi algul kõige raskem, kust leida teadmisi ja infot,” seletab Kadri.

„Teeme kõik oma perega ära. Kadri isa on suureks abiks, ta on meil tehnikamees ja sõidab väikese kombainiga,” ütleb Raimo. Kanepi mahapanemisaeg on olenevalt kevadest kas mai lõpupool või juuni algus, ülesvõtmisaeg septembri lõpus või oktoobri alguses. Ideaalis tahaks kanep saada isegi paar öökülma, siis lõpeb kasvamisperiood ära.

Kanepilehtedest mahla

Aga eelmisel sügisel jäi Kunstimäe talu kanepisaagist ilma. „Sügis oli soe ja tuli nii palju vihma, et meil läksid seemned tõlvikutes idanema,” räägib Kadri. „Ei saanud põllule minna, sest põld oli väga märg. Üritasime, aga jäime kombainiga kinni. See pisku, mis üles saime, oligi kõik. Palju seemneid oli idanema läinud, neid toiduks enam kasutada ei saa.”

Kuna neil oli kanepiseemneid varasema aasta varudest, siis oma mahetooted said siiski tehtud. Põhitoode on ülimalt tervislik kanepiõli. Seda toodavad nad nii palju, kui suudavad ära müüa – et oleks võimalikult värske.

Veel on tootevalikus kanepijahu, küpsised, seemned ja röstitud seemned. „Õli pressimisest jääb järele graanul, see on jahvatatud jahuks ja tehtud küpsised,” tutvustab Kadri. Retsept on tema oma. „Kanepijahu võib asendada nisujahuga ükskõik millises retseptis. Nisujahu on kergitava toimega, kanepijahu ei kerki, aga on see-eest väga tervislik.”