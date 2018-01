Eesti lehmad lasid end paremini lüpsta

31. detsembril 2017 oli Eestis 251 300 veist, sealhulgas 86 400 piimalehma. 2016. aasta sama ajaga võrreldes oli veiseid üks protsent rohkem, ka piimalehmade arv on suurenenud 0,3 protsenti võrra. Piimalehmade arv on viimase kahekümne aasta jooksul olnud langustrendis, kuid vahepeal on olnud väikesed tõusud. Nüüd on see jälle kergel tõusuteel. Keskmine piimatoodang lehma kohta on aga pidevalt suurenenud. 2017. aastal oli keskmine piimatoodang lehma kohta 9159 kilogrammi ehk 281 kilogrammi rohkem kui aasta varem.