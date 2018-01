Vana tõde – kraavitamine paneb metsa kasvama

Üldjoontes jaguneb maaparandus kaheks – kraavideks ja teedeks. Kraavide ülesanne on mets kasvama panna ja muuta pinnas kandvamaks, teid on vaja selleks, et saak koristada ehk mets välja vedada. Maaparanduse tippajaks peetakse üldiselt 1960.–1970. aastaid ja nii see riigimetsades ka oli. Erametsade ehk vahepealsete kolhoosimetsade ajalugu on aga hoopis teistsugune.

Kui eestlased hakkasid aastail 1850–1860 talusid päriseks ostma, siis esimesel põlvkonnal ei jäänud raha üle, et kraave kaevata. Metsad aga vajasid kuivendamist, sest enamasti üritasid mõisnikud talusid müües nendega ikka viletsavõitu metsatuka või soolapi kaasa sokutada. Raha hakkas taludel üle jääma 1890ndate paiku ning siis algas ka aktiivne maaparandussüsteemide rajamine, mis kestis kuni teise maailmasõjani välja. Edasi saabus aastakümnetepikkune vaikus.

Metsatervenduse OÜ metsaülem Anti Rallmann märgib, et 50–60 aasta jooksul on metsakraavid muutunud vaid aimatavaks ning nende efektiivsus üleliigse vee äraviijana on sisuliselt olematu. Uuesti on maaparandus metsades päevakorda tõusnud viimasel kümnendil, sest tegemist on kalli tööga ja alles nüüd on omanikel selleks raha. Kolmandik erametsadest on tema hinnangul nn Sauna-Madiste kuivendatud ehk need on ennesõjaaegsed käsitsi kaevatud kraavid, mis mõistagi pole ka maaparandussüsteemide registris.

Vesi peab metsas liikuma

Kraavid on väga tähtsad. Mets ei saa liigniiskes keskkonnas kasvada, sest seisev vesi ja sellest tulenevad mullastikuolud ei lase taimel toitaineid omastada. «Niipea kui vesi pääseb liikuma, hakkab mets kohe kosuma, tekib juurde võramassi ja seega suurem aurumine. Puud hakkavad rohkem vett tarbima ja sellega endale ise keskkonda looma. Kraavitamine suurendab otseselt metsa juurdekasvu. Palju muidugi sõltub kasvukoha tüübist, aga isegi kui aastas lisandub üks-kaks tihumeetrit hektari kohta, on see pikas perspektiivis arvestatav kogus. Seda tuleb võtta nagu intressi, mis aja jooksul annab kokku kopsaka summa,» selgitab Rallmann. «Selline olukord kestab niikaua, kuni mets on kasvueas. Kui mets saab raieküpseks, ei kasva see enam juurde, vaid hakkab lagunema. Siis tekib uuesti liigniiskuse probleem, sest säärane mets ei ole võimeline enam ise vett ära tarbima. Kui nüüd teha lageraie ja jätta kraavid korda tegemata, algab taas soostumine. Sellisesse kohta ei saa ka uut metsa istutada ehk pärast lageraiet on viimane aeg teha korda kraavid.»

Rallmanni sõnul on maaparandussüsteemide taastamine ja loomine metsades kindlasti vajalik, kui vaadata metsa kui investeerimis- ja tootmisobjekti. «Vastasel juhul ei ole metsa majandamine mitte kestlik, vaid röövellik. Vaid rabadest kuivendatud metsades on ehk õigustatud, kui lasta sinna soo tagasi tekkida,» arvab ta. «Kui jätta kõrvale rabad ja siirdesood, siis mujal on metsakuivendamine majanduslikult kasulik tegevus.»

Suurem mure on teedega