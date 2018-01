Võlgades vaevlenud Köster jäi tänu rahva üüratule lahkusele ilma vaid metsast

«Suur võlg Nordea pangale, mille pärast maja müüki pandi, on nüüd makstud,» ütles Väike-Rahula külas elava Viivi Kösteri tütar ja tema volitatud esindaja Aive Köster eile pärast notari juures käimist.

Et Viivi Kösteri maja võlast vabaks osta, võttis tema poeg laenu. Viivi maad osteti ära peresiseselt. Vanaemalt piimatootmistalu üle võtnud lapselaps Liisi Kakko ostis lauda juures asuva kopli, Aive elukaaslane aga oma pere maja juures asuva põllu. Õelapsed ostsid kaks maatükki. «Vaid mets müüdi võõrastele,» lausus Aive, lisades, et selle ostis Pärnumaal tegutsev firma. Aive sõnul on veel jäänud tasuda võlg maksu- ja tolliametile. Selle summa vähendamiseks müüdi 9500 euro eest üks Viivi põldudest.