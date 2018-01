Väikelinna õmblusfirma ei mõtle ainult kasumile

Väga suuri investeeringuid ei ole Oberis pidanud tegema. „Me ei ole kunagi laenu võtnud ega toetusi küsinud. Uusi masinaid ostame omavahenditest. Viimati ostsime kaks tuhat eurot maksnud puutetundliku ekraaniga õmblusmasina, aga tohutule automaatikale pole meil väikeste partiide tõttu mõtet panustada. Õmblejat on ikkagi vaja. Automaatika õigustab end ainult väga suure koguse korral. Saja toote jaoks pole mõtet hirmkallist masinat hankida, see ei tasu end kuidagi ära. Kui pidev tööjärg ja korralik hind oleks pikaks ajaks tagatud, võiks osta.”

Inimene on esikohal

Oberise koostöö rootslastega toimib praegugi, aga maht on kahanenud, eelmine kuu läks sinna vaid 600 toodet. Soomest praegu tellimusi pole, kaks sealset partnerit on lõpetanud pankrotiga, üks pidas Kilingi-Nõmme õmblejannade tööd liiga kalliks. „Kui tüki pealt raha juurde küsida, hakkavad tellijad kaduma. See on järele proovitud. Ei öelda otse, et liiga kallis, vaid lihtsalt kaotakse ära,” kommenteerib Pukk-Koikson. „Eks rootslasedki tahaksid odavamalt saada, aga kuskil tuleb piir ette. Kui partiid on suured, siis tuleb odavam Aasiast tegija leida, aga väikeste partiidega pole mõtet sealseid hiigelvabrikuid tülitada. Meie teeme mõnda mudelit 15–20 tükki ega nurise. Tooted on läinud keerulisemaks, aga ühikute arv on kahanenud. Kehval päeval õmblemegi ainult poolsada toodet, paremal jälle kümme korda rohkem. Tean, et heale perioodile järgneb lahjem. Näiteks septembris oli tööjärg väga ilus, aga novembris päris hapu. Tore, et meid on taas leidnud ka mõni Eesti firma.”

Ise on Tiina Pukk-Koikson õppinud tööasju rahulikumalt võtma. „Muidugi püüan kollektiivile töö ja leiva tagada, aga enda tervis on ka tähtis. Näiteks pensioniiga jõudis mul kätte nii, et sain sellest teada mitu kuud hiljem juhuslikult. Polnud lihtsalt aega sellele mõelda. Nüüd võtan rahulikumalt – kui hiljuti suur riigihange sees oli, olin küll nädalavahetusel rakkes, aga muidu mitte.”

Paljuski täidab ettevõte sotsiaalset missiooni. „Meil töötavad naised, kes ei saa või ei taha suuremates linnades tööl käia. Reaalsusest lähtuvalt kaasneb sellega paraku ka mõnevõrra väiksem sissetulek. Aga ju inimestele sobib, sest enamik neist on meie juures tööl olnud kogu ettevõtte tegutsemise aja. Pooled töötajad on pensionärid, paljud käivad tervislikel põhjustel ametis osalise tööajaga. Rõõm on seegi, et iga päev on koht, kuhu tulla, ja tööd saab teha kodu lähedal. Jõulude ajal oli meil pikem puhkus, mitu inimest ütles, et hakkas juba igav. Ise tundsin samuti. Saab suhelda ja töö ei murra konti. Kedagi millekski ei sunnita. Kes tahab ja suudab rohkem teha, teenib ka suuremat palka. Kes jõuab vähem, pole samuti hullu. Meil on oma pere tunne ja ühised rõõmud-mured. Kolm inimest on meilt läinud tööle Viljandisse või Pärnusse, aga kaks tundi päevas kulub neil sõitmisele.” Praegu on Oberise nimekirjas 22 töötajat.