Lastega pered rendivad suveks kanad ja elavad munamureta

Märjamaa ligidal Sillaotsa talus kanu pidav Viire Martma on kanu suveks rendile andnud juba neli suve. «Mõnel suvel rohkem, teisel vähem. Oleneb sellest, kui palju mul kanu on – kuna toodan mune, siis kõiki linde ju välja anda ei saa,» räägib ta. «Selleks suveks on juba broneeringuid tehtud.»

Suvekanu tahavad pidada eelkõige väikeste lastega pered. Näiteks need, kes lähevad paariks kuuks maale suvekodusse, aga kanu võetakse ka aedlinnadesse.

Pärnumaal Nurmenuku talus eri tõugu kanasid kasvatav Viktoria Kaasik ütleb, et kanade tellimusi on juba üsna palju kogunenud. «Kanapidamine on üks korralik nakkushaigus, mis levib jõudsalt ja lahti sellest ei saa,» muheleb ta.

Kanad ühest kohast

Kaasik on samuti müünud kanu ja neid siis talveks tagasi enda juurde võtnud, et kevadel jälle suvekoju saata. Talvekorterisse võtab ta vaid neid kanu, kes tema juurest võetud ja on kindel, et linnud pole suvel teiste kanadega kokku puutunud. Vastasel korral oleks risk haigusi oma lauta tuua. Kaasik seletab, et kanade seas levib palju haigusi alates bronhiidist kuni nakkavate kõhuhädadeni. Kui võtta kanad, siis oleks haiguste vältimiseks mõttekas võtta kõik samast kohast. «Meiegi toome kanad ainult ühest kohast,» lisab ta.

Tibud on toredad, aga kui tahta kanadelt mune ka saada, tasub suvise kanaprojekti peale mõtlema hakata juba talvel – linnu munemisvalmis kasvamine võtab aega.

Tihtipeale peljatakse kanu võtta, sest kukk hakkaks enda pere ja naabrite und segama. Tegelikult pole kukke vajagi võtta, kanad munevad tematagi.

Kanu valides tuleks mõelda, kas tahetakse rohkem mune saada või on soov eelkõige põneva välimusega lind õuele jalutama võtta.

Eelistatakse ilusaid kanu

«Mõni helistab ja räägib, et tahab kanu, kes palju muneksid, teistel on välja valitud mingi kindel tõug ja uurivad, millal neid oleks võimalik saada. Palju tahetakse näiteks braama kanu, kes on ilusa välimusega,» kirjeldab Kaasik.

Ilukanad hakkavad munema hiljem ega pruugi iga päev muneda. Ka on ilukanu raskem hankida, siis peaks mõne kanakasvatajaga juba talve teises pooles ühendust võtma ja tellimuse sisse andma.

Suvel kana pidamine ei nõua ülemäära keerulisi tingimusi. Küll aga ei soovitata tänapäeval enam kanu vabalt õue peale siblima lasta, sest rebased ja muud loomad võivad linnud endale kõhutäiteks viia. Ka koerad kipuvad kanadele paha tegema, oma pere koer ehk mitte, kuid hulkuvad koerad on ettearvamatud. «On olnud nii, et kanad läksid linna, aga tagasi tulid pooled, sest naabri koer tegi liiga,» ütleb Martma.

Kanadele piisab suhteliselt väiksest aedikust. Suveks võib kanadele ehitada oma majakese või nn kanatraktori, mida saab vajaduse järgi ühest kohast teise liigutada. Ideid nende valmistamiseks leiab internetist palju ja lihtsamate valmis meisterdamisega saab hakkama ka paar aastat koolis tööõpetuse tundides puutööd õppinu.

Kanakarjal on oma hierarhia

Kui suvekodus on kanal head tingimused, siis kolimisstressi karta pole, küll aga võib probleeme tekkida sügisel kanalasse naastes. «Kanadel on oma hierarhia ja kui tulevad uustulnukad või keda pole mitu kuud nähtud, siis võivad need kolki saada,» selgitab Martma. «Hoiame siis linde natuke aega eraldi.»

Paljudes peredes on kanad võrdväärselt kasside-koertega lemmiklooma staatusesse tõusnud. «Need kanad ei lähe kunagi supiks, enne surevad loomulikku vanadussurma,» mainib Kaasik.