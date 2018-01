Tarupedajad, tuttiga pettäi, kübara kattai… kõik on läinud

Kaitsealuste objektide kaitsekordade ajakohastamise käigus koondatud andmete alusel ilmnes, et nimetatud puud ei oma enam looduskaitseväärtust. Kaitse alt välja arvatud objektid on hävinud või kahjustada saanud vanuse või ilmastikuolude tõttu. Kõnealused puud on kas murdunud või kuivanud, ent on ka objekte, mis on kaotanud oma looduskaitseväärtuse pikselöögi või põlemise tagajärjel.

Käsitletud objektid olid kaitse alla võetud enne Eesti Vabariigi taasiseseisvumist. «Meie eesmärk on see, et looduskaitselisi piiranguid seataks vaid seal, kus see on põhjendatud ja vajalik. Oluline on eelkõige objektide kvaliteet, mitte kvantiteet. Mis tähendab, et kaitse all peavad olema üksnes need objektid, millel on ka päriselt looduskaitseväärtus olemas. Need, kus seda väärtust enam pole, tuleb nimekirjast ka eemaldada,» selgitas keskkonnaminister Siim Kiisler kaitsealuste objektide ülevaatamise vajadust.

Kaitse alt välja arvatud objektid:

1. Elsteni tamm

Kriiva küla, Setomaa vald, Võru maakond

2. Illi hõberemmelgas

Illi küla, Võru vald, Võru maakond

3. Jakobi tamm

Kuldre küla, Antsla vald, Võru maakond

4. Klaasi tamm

Tuuka küla, Rõuge vald, Võru maakond

5. Kriiva kask

Kriiva küla, Setomaa vald, Võru maakond

6. Kõrgepalu mänd

Kõrgepalu küla, Rõuge vald, Võru maakond

7. Majori tamm

Naapka küla, Rõuge vald, Võru maakond

8. Miku künnapuu

Pihleni küla, Antsla vald, Võru maakond

9. Mudasoo ussikuusk

Karisöödi küla, Rõuge vald, Võru maakond

10. Murati männid

Rõuge vald, Võru maakond

11. Pedajamäe männid

Kaagu küla, Võru vald, Võru maakond

12. Pältre lühterkuusk

Misso-Saika küla, Rõuge vald, Võru maakond

13. Ruusmäe tamm

Ruusmäe küla, Rõuge vald, Võru maakond

14. Siiriuse kask

Koigu küla, Antsla vald, Võru maakond

15. Tarupedajad

Kaika küla, Antsla vald, Võru maakond

16. Tuttiga pettäi

Koemetsa küla, Rõuge vald, Võru maakond

17. Visela korgipuud

Visela küla, Antsla vald, Võru maakond

18. Tuttuga pettai

Suuremetsa küla, Võru vald, Võru maakond

19. Amuuri korgipuu

Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond

20. Koolma tamm

Koolma küla, Räpina vald, Põlva maakond

21. Kuku tamm

Kariste küla, Kanepi vald, Põlva maakond

22. Kübara kattai

Väike-Veerksu küla, Räpina vald, Põlva maakond

23. Paberivabriku saar

Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond

24. Tamme talu pärn

Suurmetsa küla, Põlva vald, Põlva maakond

25. Varbuse hall pähklipuu

Varbuse küla, Kanepi vald, Põlva maakond