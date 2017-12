Peipsil kehtib uus rääbise püügiala keeld

Rääbisepüük

Rääbise püügivõimalust suurendatakse 2018. aastal 400 tonnini ja püügiaeg pikeneb kahe kuuni. Rääbisepüük on kogu järve ulatuses ja kõikide püügivahenditega lubatud 21. juunist 20. augustini või kuni kvoodi täitumiseni. Uuendusena võib rääbisepüügi keelu ajal Peipsil järve põhjapoolses osas, kaldast kaugemal kui 10 kilomeetrit, kasutada vaid suuresimalisi selekteerivaid lõkspüüniseid.

Särjepüük

Särga on kaldavõrguga lubatud püüda 1. märtsist 5. maini. Seda seetõttu, et märtsis-aprillis algab särje kude-eelne ränne ning kudemine lõpeb mais. Nagu ka eelmistel aastatel, võib sel ajavahemikul Peipsi järvel kasutada kaldavõrke silmasuurusega 60–80 millimeetrit. Kaldavõrke võib jääalusel püügil kasutada kaldast arvates kuni kolme kilomeetri laiusel veealal. Püügipiirkonda on laiendatud Eesti poolel siiski vaid Peipsi läänekaldal asuvast Nina külast lõuna poole jäävale Peipsi järve osal ja uuendusena Lämmijärvel.

«Püügipiirkonna laiendamine kevadise särjepüügi ajal on meeltmööda kõigile kaluritele – nii harrastajatele suurema saagi tõttu kui kutselistele, kellele suurem saak tähendab lisaks ka suuremat tulu,» ütles keskkonnaminister Siim Kiisler.

Kohapüük

Sarnaselt eelnevate aastatega on põhja- ja pöörinooda sügisese püügihooaja algus lükatud 15. septembri peale, et koha saavutaks kindlasti kokku lepitud alammõõdu ega korduks 2014. aasta septembri alguse olukord, kus väljapüügis oli massilist alammõõdulist koha.

Põhja- ja pöörinooda püügi ajal on koha alammõõt täispikkuses 35 cm, muul ajal 46 cm ning see piirang kehtib kuni ahvenapüügi lõpuni.

Püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel lepiti kokku Eesti-Vene kalandusläbirääkimistel. Ühtlasi pandi paika 2018. aasta püügivõimalus, millele lisanduvad veel kuni 5 protsendi ulatuses eelneval aastal püüdmata jäänud koha, haugi, latika ja ahvena kogused. Lõplikud kvoodid selguvad 2018. aasta jaanuari esimeses pooles.

Määrus püügikitsenduste kohta on leitav siit.