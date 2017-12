Talvel otsi abi puudelt

Puudel arvati olevat kaitsehaldjad, kellega inimene läbirääkimisi võis pidada. Puude osi – koort, lehti, säsi, õisi, viljasid, oksi, pungi, puitu, urbasid ning ka puidu tuhka, tõrva ja süsi on eestlane rahvaravis läbi aegade kasutanud. Puu-usk tuleb terviseks ja vahel piisab sellestki, kui puud lihtsalt kallistada või tema läheduses viibida.

Kask

Kasele tuleb läheneda armastusega. Kask on leebe ja hoolitsev, lohutav. Ta vabastab hirmust ja kõhklusest, muretsemisest ja toob rahuliku une.

Kasest valmistatud taimerohud on põletikuvastase, higile ajava, valu vaigistava, verd puhastava toimega. Kui on palavik, tee kaselehe ja pungade teed: pane 1 tl pungi ja lehti tassi kuuma vee sisse, hoia 15 minutit ja joo.

Naha puhastamiseks joo kasepungateed: pane 1 tl pungi ja lehti tassi kuuma vee sisse, hoia 15 min ja joo.

Kaseleotisega on hea loputada juukseid pärast peapesu, see annab juustele kena läike. Kaselehed koos männikasvudega teeks tehtuna on rahustava ja uinutava toimega. Saunas vihtle kasevihaga, see mõjub nahale ja hingamisteedele väga hästi.

Mänd

Mänd annab jõudu ja suudab ravida häiritud aurat. Mänd rahustab mässavat vaimu ja tunded muutuvad selgeks. Suvisest männimetsast peaksid hoiduma südamehaiged inimesed, kuid seal võiks jalutada, kui on probleeme hingamisteedega. See puu vaigistab ärritust ja leevendab pettumust. Kui kodu lähedal mänd kiratseb, on võimalik, et ta aitab puhastada meespere energeetikat. Mänd toob meestele jõudu ja aitab neil võita armastust.

Männi osadest tehtud taimerohtudel on valu vaigistav, põletikuvastane, jõudu andev toime.

Kui on nõrkus või oled närviline ja rahutu, tee männikasvuteed: pane 1 tl purustatud männikasve tassi kuuma vee sisse, hoia 10 minutit ja joo.

Kui kurk on haige või köhid, tee männioksaauru: keeda liiter vett, pane sinna sisse paar männioksa, sea rätik üle pea ja hinga auru sisse. Kui on tegemist astmahooga, tee kiireks leevenduseks männioksaauru.

Halvaks läinud nahavigastustele ja haavadele pane peale männivaiku. Saunas tee männikasvu leilivett: korja männikasve, tambi neid natuke pudrunuiaga ja vala peale kuum vesi. Tilguta seda vett saunas kuumale kerisele ja hinga auru sisse. See on rahustav ja hingamiselunditele kasulik.

Pärast väsitavat päeva tee männikasvu jalavanni. Pane kaussi männikasve, vala peale 10 liitrit kuuma vett, lase veidi tõmmata ja lisa vajadusel sooja vett. Jalgu vannis hoides tekib hea ja rahulik tunne.

Kuusk

Kuusk on jõu ja tugevuse sümbol. Kuuse läheduses viibides kaovad nukrus, pelglikkus, pessimism ja ihnus. Kui viibid palju kuuse läheduses, pöördub kogu elu paremuse poole.

Kuuse osadest tehtud taimerohud on väga kasulikud tervisele: kuusk on C-vitamiini allikas, põletikuvastane, valu vaigistav ja hea naharohi.

Kui on peavalu, võta peotäis kuuseokkaid, tambi need uhmris peeneks, pane linase riide sisse ja aseta pea peale.

Pane veekannu kuusepuu oksake sidruni asemel. Söö talvel külmutatud kuusekasve vitamiini saamiseks ja organismi tugevdamiseks. Jahvata kuivanud kuuseokkad jahuks ning kasuta küpsise- ja karaskitaina sees.

Kui kurk on haige või köha kallal, tee kuuseoksaauru: keeda liiter vett ja pane sinna sisse paar kuuseoksa, tõmba rätik üle pea ja hinga auru sisse. Nahavigastuste peale pane kuusevaiku.

Metsamoori Eliksiir

Männi- ja kuusekasvudest ning kase noortest lehtedest saab teha eliksiiri. Hiljuti jõudiski minu ja Kochi koostöös müügile Eesti esimene rahvameditsiini järgiv jook „Metsamoori Eliksiir”. See sobib pingete maandamiseks, lõõgastumiseks, õhtuseks rahustuseks, kurgu-, närvi- ja peavalu leevendamiseks. Seda võib sõrmkübaratäie sisse võtta, lisada vannivette või hõõruda valutavatele kohtadele lihase- ja närvipinge mahavõtmiseks.

Kes soovib sarnast eliksiiri aga ise teha, siis valagu ühele kolmandikule taimeosadele kaks kolmandikku puhast viina, lasku kuu aega tõmmata ning see ongi valmis kasutamiseks. Kasutamisel võib eliksiirile veidi mett lisada.