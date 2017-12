Linnud hindavad hea disainiga söögimaja

Muidugi on kerge mõnest suuremast kauplusest linnusöögimaja osta, sealt leiab neid iga hinna, kuju ja suurusega, kuid pahatihti ei pea need kaua vastu või pole lihtsalt käepärased kasutada. Nii läksin eelmisel nädalal otsima omapärased linnumaju, mis ei oleks ühteviisi kandilised või inimeste elamute miniatuurseid koopiaid, nagu vabrikust tulnud.

Küsisin tuttavatelt ja paarilt asjatundjalt, milline on õige söögimaja. Meil on olnud söögimaju, mis ei ole igale linnule sobinud, mitu söögimaja on liiga kiiresti ära lagunenud. Õnneks on inimeste enda leidlikkus loonud aedadesse nii mõndagi huvitavat. On järele proovitud, et just need unikaalsed linnumajad kutsuvad aialinde talvisel ajal neid külastama ja seal head-paremat maitsma.

Aeda mitut tüüpi söögimaju

Kvaliteetne linnusöögimaja peab hoidma toidu kuivana ega tohi lasta sel läbi liguneda, söögimaja peab olema lihtne käsitseda ja hõlbus puhtana hoida.

Õige söögimaja peab vastu talveilmale ja üldse igasugustele oludele. Sinna ei trügi need linnud-loomad või lindude vaenlased, kellele see mõeldud pole. Lindudel peab süües olema turvaline, kuid keset aega või suurt lagedat platsi asuv söögimaja ei ole ohutu.

Õige on linnusöögimaja paigutada akna lähedale. Kui lind peab kiiresti ära lendama ja peaks lendama vastu aknaklaasi, on lennukiirus veel väike ja ta ei tee endale haiget. Teine variant on paigutada söögimaja viljapuude ja põõsaste juurde, aga nii, et seda oleks aknast näha. Söögimaja võib panna igihaljaste puude, näiteks kuuskede lähedusse, kuid mitte kohta, kus oravatel on lihtne ligi pääseda või kassidel hea linde rabama karata.

Kui soovite mitut liiki linde aeda meelitada, võiks aeda paigutada eri tüüpi söögimaju. On linde, kes ei saa rippuvat söögimaja üldse kasutada. Kui hoolite musträstast, punarinnast ja kuldnokast (viimane tuleb küll alles siis, kui kevad läheneb, aga ilmad on veel külmad ja toitu on vähe), siis neile sobib hoopis maapealne söögimaja, see paigutage puu alla või põõsaste juurde. Söögimaja meenutab väliselt väikest koerakuuti või kasti, millel üks külg eest ära.

Seemnete jaoks ja rasvapallide jaoks on eraldi söögimajad, need ei saa üheskoos olla. Pähklisöötja sobib pea kõigile lindudele, aga kui tahate näha aias pasknääri, visake pähkleid ka söögimaja alla maha.

Toidu kvaliteet on samuti tähtis. Kontrollige, millest müügil olevad rasvapallid või toidusegud koosnevad. Tuleb ette, et linnutoit on hoopis ohtlik: seemned on hallitanud või rasvapall koosneb odavatest ebatervislikest ainetest, rasvajääkidest, liivast jm. Ei soovitata kasutada rasvapalle, mis on pandud võrgu sisse, sest võrk võib lindudele ohtlik olla.

Harjumaa mees, puidutöömeister Udo Aas (www.uudopuu.ee) on leidnud lahenduse, mille kohta võib öelda, et lihtsuses peitub ilu – ja lihtsuses peitub võlu. Peale selle on tema linnumajad praktilised ja lindudele mugavad.