Vutimune võivad süüa ka allergikud

Viiendat aastat Koigi vallas Vaali külas elava JK-Light kaupluseketi omaniku Maarja Koivuoja peres kasvavad vutid kolmandat aastat. «Nad on nii vähenõudlikud linnud, et sobivad meie elektrita majapidamisse suurepäraselt. Kui kana vajab munemiseks lisavalgustust, siis vutt muneb ka hämaras,» ütleb ta muigel sui.

Koivuojade viieliikmelises peres on vutimuna kõikide lemmik. «Kasutame neid suupiste eest nagu krõpse, kuid ühe vutimunaga päevas saab paljud väärtuslikud ained kätte,» lisab ta.

Erinevad munad

Maarja Koivuoja kogemust mööda on kana- ja vutimuna maitselt vägagi erinevad. Nii nagu piimašokolaad eristub selgelt tumedast šokolaadist, on ka vutimuna tummisem ja tugevama maitsega. «Nagu üks koondatud asi ikka, sest vutimuna on kanamunast kuni viis korda kergem,» sõnab ta.

Peale keetmise Koivuoja muudeks toitudeks vutimune ei kasuta. On küll proovinud praadida, kuid seejuures on palju jändamist, et muna pannile lahti lüüa. Kuna neid on lihtsam keeta ja pärast seda koorida, siis pannkooke soovitab Maarja teha endiselt kanamunadest. Kanamuna tuleb keeta seitse kuni kümme minutit, vutimunale piisab vaid kolmest minutist ja munakollane on kõva. Vutimuna koorimiseks on Koivuojal oma nipp. «Panen 75–100grammisesse kaanega suletavasse purki tavalist vett ja loksutan iga muna eraldi selles paar korda. Pärast seda eemaldub koor lihtsalt, kuivalt on koort kätte saada paras nikerdus,» selgitab ta. Mikrotolmu pelgajatel soovitab Koivuoja mune kraanivee all loputada, kuigi mikrotolm on inimesele tarvilik sulaselge kaltsium.

Peale suurema toiteväärtuse on vutimunad kanamunadest ka odavamad. Kui kodukanamuna maksab 16–20, siis vutimuna 12–15 senti tükk. Maarja Koivuoja usub, et teadlikke ostjaid lihtsalt peab juurde tulema, sest ärinaisena ta lihtsalt ei mõista, miks maksta rohkem.

Kuigi Koivuojadel kasvavad vutid ühes hoones koos pere teiste lindudega, kinnitab pereema Maarja, et vutti võib muretult pidada ka lemmiklooma eest kasvõi linnakorteris. «Vutid sobivad elama lemmikloomapuuri, nad on vähenõudlikud hoolduse suhtes, armastavad hämarust ja üksteise seltskonda, häälitsevad vahvasti, kuid isegi vähem ja vaiksemalt kui papagoid. Ja mis kõige tähtsam – annavad pea iga päev toidulauale ühe väga väärtusliku muna.»

Kui tahta pidada vutte lemmikloomana, siis soovitab Koivuoja muretseda vähemalt kolm emast ja ühe isase. Nii on neil parajalt seltsi, piisab, kui puhastada puuri kord nädalas ja pole karta mingit kanalale iseloomulikku lõhna. Päevas kulub ühele linnule vaid 35 grammi toitu, aga puhas vesi peab kogu aeg ees olema. Toasooja suhtes on vutid Koivuoja selgitusel sama vähenõudlikud nagu toataimed. «Vutt on nagu tarbetaim potis, ei vaja suurt hoolt ega toasooja talvel rohkem kui kümme kraadi, üle 20 kraadi on juba liiast ja mõne aja pärast saab jälle uued võtta.»

Vutt muneb vaid kaks aastat. Et vuttidel pole haudeinstinkti, tähendab see, et nad ei tee pesa ega kavatsegi munadest poegi haududa – seda tuleb teha inimesel. Ärivaistuga Maarja Koivuoja pidas mõttekaks uurida, kuidas neid kiire käibega linde juurde toota. «Mul on inkubaator, kuhu panen Eestist toodetud tibudest kasvanud vuttide munad, toodan sedasi tibusid juba paar aastat.»