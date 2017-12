Ideid aia valgustamiseks pimedal ajal

Aia valgustamiseks on palju võimalusi. Kes saab ja tahab raha kulutada, leiab valgustipoest või aianduskeskusest palju spetsiaalseid valgusteid. Valgusallikad võivad olla paigutatud kas ajutiselt või pikemaks ajaks, neid saab kasutada ka suveöödel või sügisõhtutel.

Ent aeda saab pimedal ajal valguse ja valgusefektide abil ilusamaks muuta ka väiksema kulutusega või isegi tasuta, kuid selleks on vaja fantaasiat ja väikest meisterdamistööd.

1. Valgusallikad eri kõrgusel

Spetsialisti kujundatud aias on disainer või planeerija peale teede, puude, põõsaste ja peenarde valgustuse näinud ette ka aia valgustuse. Eriti hubaseks muudab pimeda aia, kui paigutada valgusallikad eri kõrgusele. Lisaks masti otsas olevatele kõrgematele valgustitele või laternatele võiksid sirada ka mõned madalamad tuled, mis valgustavad peenraid või põõsaid või aiateede ääri.

Kui teil on lihtsam taluaed ja te ei soovi poest ostetud valgusallikaid, võib saavutada sama efekti, kui riputate puuokste külge laternaid või asetate aias olevatele kividele või väravapostide otsa või mujale klaasnõud, mille sees põlevad küünlad. Pehmet või salapärast valgust annab ka see, kui panna tee- või surnuaiaküünlad toonitud klaasvaasi või savinõusse. Sel juhul paistab nõrka valgust vaid nõu avast, küünal ise jääb märkamatuks.

2. Maagilised täpid

Euroopas ja mujal maailmas on sellised valgusallikad aedades väga populaarsed. Maagilised täpid on maapinnal olevad lambid, mis valgustavad maapinnalt üles kas põõsast, puutüve või muud, muutes aia müstiliseks ja kauniks.

Rootsis leiab talvine külastaja eest lumiseid aedu, kus terve põõsasterea ulatuses on maa seest välja suunatud valgusvihk või on lume peal valgustäpid nagu jõuluvana jalajäljed. Sellise valgustuse jaoks tuleb aga sammud poodi seada.

3. Jõulutuled ja värvilised peotuled aeda

Eesti aedades on juba novembri lõpust alates riputatud puude või aia külge jõulupuude elektritulesid. Neid võib aga kasutada mujalgi. Kui teete pühadeajaks kaunistusi (korve, vankrirattaid, kuusepärgi), siis võite need panna võimalusel õue, näiteks kõrvalhoonete uste või räästa külge, maasse taotud puulati külge, trepi kohale, värava külge või mujalegi. Lisage elektrilised jõulu- või peotuled ka nende esemete külge. Tulukestega koerakuut, käbisid täis korv, kuuseokstest pärg või vana vankriratas on hämaras aias ilus vaatepilt.

4. Jääst valgustid

Praegu ei ole lund, aga kui temperatuur on püsivamalt miinuses, võib teha ise jääst valgusti. Selleks valage vesi sellistesse kaussidesse-nõudesse, mis ei külmu katki. Pange põhja kivi vm ese. Kui vesi on külmunud, raputage või taguge tekkinud jääkamakas nõust välja. Kui eemaldate jääkamakast kivi, saate sinna tuulevarju panna põlema küünla. Teine võimalus on sulatada pärast jääkamakasse sisse auk, kuhu saab panna küünla.

Põlev jäälatern aias pälvib nii sõprade kui ka naabrite tähelepanu.

5. Laternad ja tuled terrassile või tee äärde

Ostke laternad või meisterdage tulehoidjad ja pange need üksteise kõrvale, meetriste vahedega järjestikku terrassi või aiatee äärde (äärekivide või spetsiaalsete tugede või puulattide otsa). Jõuluajal lisab see pidulikkust ja nii on pimedal õhtul ka mõnusam aias jalutada.

Kui olete aias mõne puu maha võtnud või on lihtsalt suuri puupakke, siis saab oma äranägemise järgi kujundada valgusallika kännuga või panna laterna või muu valgustuse kännu sisse.

6. Valgust kiirgav kasvuhoone

Kui teil on aias kasvuhoone, mis pimedas seisab nagu tühi ja kõle must karp, siis muudate aia palju elavamaks, kui paigutate sinnagi valgusallika. See võib olla rippuv latern, roheline klaasist nõu, mille sees on küünal või lamp. Kasvuhoonesse sisse või ümber võib paigutada ka jõulupuutuled, mis annavad rõõmsat värvilist valgust.