Uputada ei tohi, matta võib

Maal on ajast aega kassipoegi uputatud. Kas see on keelatud?

Lemmikute uputamist käsitleme looma suhtes lubamatu teona loomakaitseseaduse § 4 mõistes. Uputamine eutanaasia eesmärgil on keelatud.

Kuidas soovimatute kassipoegadega oleks õige toimida?

Eelkõige tuleb tegeleda põhjuse, mitte tagajärjega. See tähendab, et loomapidaja peab hoolitsema oma lemmikute steriliseerimise ja kastreerimise eest. Siis ei ole ka soovimatuid järglasi. Võtad looma – võtad ka vastutuse.

Mida teha haige või traktori alla jäänud vigase kassiga?

Haige või vigastatud loom peab saama asjakohast ravi, selleks tuleks pöörduda veterinaari poole, kes otsustab, millist ravimeetodit kasutada. Kui ravi ei ole võimalik ja ellujäämine tekitaks loomale kestvaid kannatusi või liigiomane eluviis osutub edaspidi võimatuks, võib loomaarst teha ka eutanaasia.

Kas surnud kassi tohib oma talu õuele matta?

Jah, lemmikloomana peetud kassi või koera tohib matta oma talu maadele, kui loomal ei olnud ohtlikku nakkushaigust (marutaudi, koerte katku vms). Matmiskoht peab olema selline, kus oht inimeste ja loomade tervisele on minimaalne ning matmine peab toimuma nii, et lihatoiduliste loomade juurdepääs oleks välistatud.