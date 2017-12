Taimedega stressi ja depressiooni vastu

Naistepunateed võib valmistada mitut moodi, kuid õigel ajal – õitsemise algul – korjatud ja hästi kuivatatud taimest saab tee valmis 10–15 minutit kaane all tõmmates. Ise teen teed presskannus: mida kauem tõmbab, seda tugevamaks läheb. Ka on abi naistepunaõlist, seda saab kasutada massaažiõlina, eriti külmaga, kui liigesed või selg valutavad. Õisi või ürti kogutakse õitsemise ajal ja valatakse õliga üle, lastakse seista kaks-kolm nädalat, kurnatakse ja pannakse purki. Külmas ja pimedas säilib õli terve aasta.

Stressi korral on algul abi lihtsamatest taimedest: meliss, kummel, pune, nurmenukk, põdrakanep. Neist võib teha segu või juua üksikult.

Väga tugeva ärevushäire, depressiooni korral aitab veiste-südamerohi. Tee on kibe, aga tõhusa toimega, rahustav. Saab ka tinktuuri teha, ise tehtu on parem kui vabriku oma. Kvaliteetne taim tuleb tükeldada ja viinaga üle valada, kuiv droog ja viin vahekorras üks viiele. On inimesi, kes joovad tinktuuri iga päev, aga võib ka pausi pidada üks-kaks nädalat või seni, kuni ärevus tagasi tuleb. Vahel ei tulegi. Ka endaga tuleb tööd teha, õues liikuda. Üldse vähendavad liikumine ja sport, eriti jooksmine, kiirkõnd, aiatööd stressihormoone kehas.

Abi on ka elusast tulest, küünlaleegist ja basseinis olevast valgusest, mis on värviteraapia eest. Kui võimalik, jalutage päeval looduses, metsas, mere ääres. Sööge täisväärtuslikku toitu: kala, teraviljatooteid, puuvilju, seemneid.

Ka aroomiteraapiast on kasu: tilgutage paar tilka eeterlikku õli riidele, mööblile, salvi või õli sisse, lõhnalampi, vannivette. Sobivad tsitruselised, lavendel, meliss, roos, bergamot jne. Ka massaaži võib teha, kui õlile mõni tilk eeterlikku õli lisada. Aga ainult naturaalseid!

Kellel vann ja taimi palju, võib vanni teha: keetke taimetõmmis ja lisage vannivette, sobivad meliss, lavendel, männiokkad. Igaühele sobivad omad taimed.

Puhata tuleb! Uni on tähtis. Üleväsinud inimene läheb väga kergesti depressiooni ja stressi. Kui und ei tule, on jälle kasu taimedest: humal, meliss, humalakäbid, monarda, pune, naistepuna, pärnaõied, kummel, palderjan (viimane võib üleannustatuna hoopis ergutava toimega või ärevust tekitav olla, nii et kasutage pigem segudes). Kõiki taimi tuleks tarvitada kaks-kolm nädalat järjest, seejärel vahetada.

Tee tegemiseks võtke 1 tl peenestatud taimi ja valage üle klaasi kuuma veega, laske tõmmata 15 minutit.

Veiste-südamerohtu ja naistepuna võib tarvitada lonkshaaval terve päeva jooksul. Ärevushäirete korral juua üks-kaks tundi enne magamaminekut.

Toitki olgu täisväärtuslik. Oomega-3-rasvhapped, raud, foolhape, B-vitamiin, magneesium, kaltsium – need on hädavajalikud ained organismile. Need tuleks toidust kätte saada. Tööstuslik toit neid kahjuks ei sisalda. Samuti on head puuviljad (tsitruselised), šokolaad, eriti mõru šokolaad, tume kakao, värvilised köögiviljad. Mineraalide allikana lisage toidule maitsetaimi, näiteks basiilik tugevdab närvisüsteemi ja soodustab uinumist.

Organismi kohanemisvõime parandamiseks võib kasutada ka roosilõhnalist kuldjuurt, liivateed, eleuterokoki juurt, sidrunväändiku teed või tinktuuri, eriti kui on pingeline tööperiood, reis või õppesessioon.

Ka kohvijoomine pole stressis ja depressioonis inimesele hea, pigem jooge mahla, ürditeed, kakaod.

Stress kahjustab südamerakke, nõrgendab immuunsüsteemi, mõjutab vere glükoosisisaldust, võib põhjustada luude hõrenemist, kahjustada ja hävitada aju mälukeskuse rakke.

Pikaajalise stressi tagajärjel võivad tekkida maohaavad. Üks huvitav juhtum. Kui olin sel ajal alles algaja, andsin ühele kliendile veiste-südamerohu teed. Poole aasta pärast ta helistas ja tänas, et sai ka maohaavadest lahti. Nii nagu haigused on omavahel seotud, on seda ka taimed nende ravis.

Taimed on esmane ja kõige leebem vahend stressi ja depressiooniga võitlemiseks. Abiks on ka toitumine, liikumine ja kõik muu, mida saame ise ära teha. Ravimitel on tihti kõrvalmõjud ja on oht neist sõltuvusse jääda. Aidakem siis iseennast kõigepealt ise!