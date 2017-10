Kohalikud omavalitsused pole enam transiitteede murega üksi

Transiitteede programmi eesmärk on toetada omavalitsusi, kelle teelõikudel esineb täiendav olulise mõjuga liikluskoormus lisaks kohalikule liiklusele. Täiendav liikluskoormus võib esineda näiteks seoses sellega, et kohaliku omavalitsuse üksuses asub sadam ning sadamasse suundub liiklus, mis ei ole kohalik liiklus. Samuti võib kohalik tee teenindada omavalitsuse territooriumil asuvasse piiripunkti liikuvaid sõidukeid. Kõige sagedasem täiendava koormuse tekkimise põhjus on aga see, et kohalik tee ühendab kahte riigiteed.

Lisaks võivad omavalitsused taotleda toetust ettevõtlusega seotud teedele. Ettevõtlusega seotud tee toetuse eesmärk on toetada kohalikku omavalitsust ettevõtetele vahetult ligipääsuks vajalike kohalike teede seisukorra parandamiseks. Määrus loob võimaluse eraldada toetust ka projektidele, mille eesmärk on parandada liiklusohutust.

«Minu hinnangul on selge, et kui omavalitsuse teed kurnatakse neid läbivate raskeveokite liikumise tõttu, peab riik leidma võimaluse omavalitsusi toetada,» rääkis majandus- ja taristuminister Kadri Simson. «Transiitteede programm annab kohalikele omavalitsustele uue võimaluse teed korda teha ning samal ajal elavdada ka piirkondlikku ettevõtlust. Võimalus toetuse saamiseks on kõikidel omavalitsustel üle kogu Eesti ning loodan, et omavalitsused kasutavad seesugust võimalust,“ kõneles minister.