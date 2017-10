Tibutare lapsed kingivad Eestile omakasvatatud tammiku

Nüüdseks juba koolilasteks sirgunud Tibutare Muumide ja Nakside rühma endised lapsed istutavad laupäeval Tiskre ringi lähedusse 40 tamme. Sügise jooksul pannakse sinna rajatud kuue peenra mulda ka 17 500 lillesibulat, mida täiendatakse veelgi kevadel, kui istutatakse ka kümneid erinevaid püsikuid ja kõrrelisi. Nii saab noor tammik endale suvi läbi sini-valgetes Harku valla vapivärvides õitseva puudealuse haljastuse.

Rõõmus tervitus valda jõudes

Haljasala asukoht Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna maanteel Tiskre ringi juures sai Harku vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti Lembe Reimani sõnul sümboolne. «Tiskre ring jääb väga paljude vallaelanike igapäevasele teekonnale tööle, kooli või koju. Noor tammik ja sini-valge lillemeri on neile kõigile ilusaks tervituseks.» Koostöös aednik-maastikuarhitekti Liivi Mäekallasega kavandatigi ringi vahetusse lähedusse maantee ja kergliiklustee vahelisele alale kuus istutusala kokku ligi 2000 ruutmeetril. Lisaks tammedele istutatakse sinna sel sügisel erinevad sibullilled – krookused, kobarhüatsindid, tulbid, anemoonid. Kui kevadel ka püsililled istutatud saavad, on tammiku puudealune suvi läbi sini-valgetes õites.

Lapsed kasvatasid puud Kadrioru tõrudest

Tammeistikud kasvatasid lapsed õpetajate Sirje Reinla ja Helin Laimetsa juhendamisel ise, seda 2013. aastal Riigikantselei ellu kutsutud projekti «100 tamme» raames. Nelja aasta eest panid Tibutare lapsed Kadrioru pargis korjatud tammetõrud lasteaias lillepottidesse kasvama; juba suuremad taimed istutati hiljem lasteaia töötajate maakodude aedadesse.

Nüüd on puud üle meetri pikad ja ootavad Tibutare tammikusse jõudmist. Lisaks sellele, et lapsed on saanud teha kodumaale väärika kingituse, näevad laste õpetajad väärtust ka istikute kasvatamise protsessis endas. «Lapsed õppisid tundma taime kasvuetappe ja said osa sellest, kuidas tammetõrust korralik taim sirgus. Nii said nad selgeks, et iga taim vajab kasvamiseks vett, valgust ja palju armastust,» rääkis Tibutare lasteaia direktor Reeli Simanson. Samuti õppisid lapsed praktilise tegevuse kaudu loodust märkama ning austama ja armastama meid ümbritsevat.