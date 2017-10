Siidri tootmine algab puude istutamisest

Peninuki Napsukoda Tartumaal oli sunnitud tänavu lausa lehes kuulutama, et ostab siidri valmistamiseks õunu kokku, ja praegu käibki kibekiire tooraine varumine. Firma omanik Martin Maatee ütleb, et ega Lõuna-Eestis tänavu toorainega eriti kiidelda ei saa. Õitsemise ajal oli nii külm, et putukad ei lennanud ja paljud aiad on täitsa tühjad, toob ta põhjuseks. Teisalt valmivad ka neil puudel, mis kannavad, viljad väga aeglaselt. Peninukil endal õunaaeda praegu ei ole, rendile on võetud kaks vana õunaaeda ümbruskonnas. Ka pruulimine on seni käinud teiste juures ehk „tehakse mustlast”, nagu sellise tegevuse kohta joogitootjate seas tavaks öelda on. Nüüd on kevadel plaanis toormepuuduse vähendamiseks oma istikud maha panna ja ettevalmistused käivad juba ka tootmishoone püstipanekuks. Seejärel on võimalik laiendada tootevalikut ja suurendada mahtu.

Maatee sõnul valmivad Peninuki joogid kõik kohalikust toorainest ja need on naturaalselt kääritatud ehk mull on pudelisse tekkinud loomulikul teel. Väike alkoholiprotsent tuleb niiviisi küll limonaadile juurde, aga see jääb siiski mittealkohoolsele joogile lubatu piiridesse. Lisaks limonaadile ja siidrile on tootevalikus mõdu ja toonikud. Nüüd tuleb välja ka esimene džinn, mis valmib küll siinsest toorainest, aga destilleerimine toimub esialgu Lätis. Peninuki siider oli tänavu Intsikurmu muusikafestivali ametlik jook. Müük on iga aastaga kasvanud ja nüüd loodab firma omanik ka mustlaseajast välja jõuda ehk kõike ise tegema hakata. Maatee ajab äri koos sõbra Silver Koppeliga. Tartus on neil oma baar Naiiv, kus toimetavad kaks briti noormeest, kes varem tantsisid Vanemuise teatri balletis, kuid on nüüd Peninuki täieõiguslikud osanikud.

Siidrit kannatab teha igast Eesti õunast

Tori Siidritalu majandavad Karmo ja Veranika Haas. Peremehe sõnul on neil miinimumkogus õunu kogutud ja kõik, mis nüüd edasi veel tuleb, on puhas boonus. „Taliõun pole veel õieti korjeküpseks saanud ja vihmad takistavad korjamist, aga üldiselt ei saa nuriseda,” lausub ta. Kindlaid lepinguid kellegagi sõlmitud ei ole ja üht-teist tuleb juba ka oma õunaaiast, kuhu on istutatud üle 40 sordi. Siidrit kannatab Karmo Haasa sõnul teha igast Eesti õunast ja isegi valgest klaarist, kui see õigel ajal ära korjata. Kõige paremad on siiski tuntud taliõunad, nagu talvenauding ja Liivi sibulõun, samuti sügisjoonik ja lambanina, milles kõigis on siidri jaoks vajalikku sügavust ja maitset. Tegelikult tehakse siidri alused sortide kaupa valmis ja seejärel segatakse need retseptide järgi omavahel kokku, et õige maitse saada.

Tori Siidritalu valmistab siidrit šampanjameetodil, mis tähendab, et esimene kääritamine toimub mahutis, teine aga pudelis. Välja tuleb pidulik jook, mis sobibki vahuveini aseaineks ja mida müüaksegi suurtes 0,75liitristes pudelites. Maitsta saab seda mitmes kohvikus ja restoranis, aga ka käsitööõlut müüvates kohtades. Kuna maht pole veel kuigi suur, siis kaubakettidesse esialgu asja pole. „Me ei suuda võistelda suurte inglise ja prantsuse tootjatega, aga meie siidri väärtuseks ongi, et see on tehtud siinsamas meie oma õuntest,” lausub Haas. Uus laar kodumaist siidrit peaks valmis saama järgmiseks suveks, mil selle joogi hooaeg taas algab. Talvine aeg kulub siidritootjatel õunapuude pookimiseks ja järgmiseks hoojaks valmistumiseks.