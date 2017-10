Kas aiajäätmed võib võssa visata?

Elamurajoonide ümbruses ringi sõites hakkab sügise saabudes järjest enam silma, et teede äärde võsasse veetakse aiajäätmeid: muruniidet, taimevarsi ja varsti ka puulehti. Visatakse tee kõrvale hunnikusse ja nüüd, mil ümbritsev hein ära kuivab, paljastuvad mädanevad ja haisvad hunnikud. Samuti on üle Eesti levimas komme, et inimesed toovad kilekottidega metsa alla kokkuriisutud puulehti ja jätavadki sedasi kinniste kottidega sinna.