Eerikad ja kanarbikud aiavaasis või peenras

Tänavusel vihmasel sügisel öökülmad ei kiirustanud ning seetõttu olid pelargoonid ja mõned teisedki suvikud veel oktoobri alguseski täitsa kenad. Seega paistab, et paljudesse lillekastidesse sügistalviseid istutusi vist ei tehtagi. Sügisel sobivad taimeanumaisse värviandjaiks ka näiteks puismailane ehk hebe, helmikpööris, akakapsas, luuderohi, dekoratiivkapsad, punaste marjadega lamav talihali ja roosade viljadega teravatipuline talihali, oranžide viljadega tuliastel, põim-ronitatar, ilusad hallid padipõõsad, santoliinid ja viltlehed. Õhulisust ja liikuvust lisavad istutusele kõrrelised. Need taimed tulnuks anumaisse istutada septembris.

Eerikaid ja kanarbikke istutatakse praegugi, kuna neisse ju suhtutaksegi nagu ajutisse silmailusse, mis peab nagunii vastu kõigest ühe hooaja. Kuid kanarbikku võiks mitmeid aastaid kasvatada ka hoopis turbapeenras ning eerikategi seas on kevadel õitsvaid liike, mis sinna sobivad. Neile meeldib happeline pinnas, mis laseb hästi vett läbi, kuid ei pea olema kuigi toitainerikas.

Praegu on igatahes kurb vaadata, kui taimed on lihtsalt kuidagi anumasse torgatud ning kui linnud, tuul või mõni pahatahtlik tegelane need uppi löövad või välja kergitavad, siis jäävad juuri ümbritsevad turbapallid ju peaaegu kohe kuivale.

Kastke mulla külmumiseni

Sügishalli aega kena taimeseadet tahtes tuleb ka üheks hooajaks mõeldud istutus korralikult teha. Sügisel õitsev sale eerika leotage esmalt korralikult läbi ja harutage taime juurepall natuke lahti. Siis saavad juured kasvupinnast niiskuse paremini kätte ja taim juurdub paremini. Kasvumulla happesus pole üheks sügiseks tehtud istutuse puhul eriti oluline, kuid nii eerika kui ka kanarbik siiski eelistavad happelist turbast mulda. Neutraliseerimata turba hulka võiks segada puukoort või kergkruusa, siis püsib kasvupinnas õhulisem.

Üsna pindmise juurestikuga taimekesed jäävad väikeses anumas või turbasubstraadis kasvades hästi kergesti kuivale. Vihmavesi ei pruugi tihedalt täidetud taimeanumas mullapinna ja juurteni jõudagi. Sügisel ja talvel särama mõeldud eerikaid ja kanarbikusorte tuleb seepärast kasta nii kaua, kuni muld kasvunõus külmub, sest siis püsivad taimed vähemalt jõuludeni ilusad. Kasvunõu põhjas peavad olema liigvee äravooluks muidugi augud.

Saledad eerikad justkui koosnevadki ainult õitest ja vartest, nende lühikesi nõeljaid ja igihaljaid vartel turritavaid lehti ei pane tähelegi. Kui taimed kastmata jätta, tõmbuvad need ruttu pruuniks ja kuivanud õied hakkavad pudisema. Kuigi sale eerika meie talve üle ei ela, võiksid selle ilusad roosad või valged õied ikka kevadeni silma rõõmustada. Kui värvitoon on alles, siis tundub, nagu õitseksid eerikad ka keset härmatist ja lund. Külmunud õied püsivad taimel paremini, kui piserdate neid kuiva ilmaga juukselakiga. Raske ja märg sulalumi lükake taimedelt ära.

Esmapilgul üsna sarnasena tunduvad eerikad ja kanarbikud kuuluvad kanarbikuliste (Ericaceae) sugukonda. Kanarbiku perekonnas ongi ainult üks liik (Calluna vulgaris), mis on meile tuttav nõmme- ja rabamännikutest, luidedelt ja raiesmikelt, kus see hea hilissuvine meetaim õitseb juuli lõpust septembrini. Näljahädade aegu on katkitambitud kanarbikku segatud leivajahu hulka. Kanarbikuõieteed juuakse selle rahustava, röga lahtistava, põletikuvastase jms toime pärast.