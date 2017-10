Aroonia turgutab veresooni

Must aroonia on kasvutingimuste suhtes vähenõudlik. Paremat saaki annab kindlasti päikesepaistelises kasvukohas. On täiesti talvekindel põõsas, pärineb Põhja-Ameerikast.

Marjade söömisega peavad olema ettevaatlikud need, kellel on kalduvus kõhukinnisusele, sest aroonia parkained võivad seda süvendada. Marju ja mahla soovitatakse kõrgvererõhktõve algstaadiumis. Need suurendavad ka maomahla happelisust ja tõhustavad seedimist. On head alahappeliste maopõletike vastu, samuti sobivad veresoonkonnahaiguste korral.

Marjad sisaldavad rikkalikult orgaanilisi happeid, mis varjutavad marjade magusust, kuigi marjades on piisavalt, kuni 8 protsenti sahhariide ehk looduslikke suhkruid. Rikkalik parkainesisaldus laseb marjadel hästi säilida. P-vitamiini aktiivsusega flavonoidid (2%) aitavad selle vitamiini puudust ennetada.

Arooniamarjad on tugevad antioksüdandid (antotsüaanidest tulenevalt), sisaldavad rohkelt vitamiine ja mineraalaineid. Need ained soodustavad perifeerset verevarustust, parandavad nägemist ja tugevdavad immuunsüsteemi.

Siit tuleneb ka aroonia maksa kaitsev ning diabeeti ennetav ja leevendav toime. Päevane tooreste marjade annus ei tohiks ületada 100 grammi (30–40 g kuivatatud marju). Mahla võiks lahjendada veega ja lisada pisut mett. Mahla hoida pimedas ja jahedas ühtlase temperatuuri juures. Tarvitamisel eelistada värskeid või külmutatud marju. Kuivatatud marjadest või pressimisjääkidest saab teha pulbrit, seda tarvitada kuni kaks teelusikatäit päevas enne sööki. Arooniamarju peaks vältima haavandtõve ja maomahla ülihappesuse korral.

Arooniat on paslik segada teiste mahlade ja marjadega, kus see annab hea koosluse ja ilusa värvi. Arooniamarjad sisaldavad rikkalikult vitamiine, nii et kasutage kõik aias pakutav ikka kenasti ära.

RETSEPT: Aroonia-mündiliköör

200 g arooniaid

3 mündi vart

4–5 spl mett

1 liiter mahedat ökoviina

Valmistamine:

Arooniad pesta ja kuivatada. Mündi varred panna läbipaistvasse klaasist pudelisse, lisada arooniad ja valada peale viin. Sobib laiema suuga ja õhukindlalt suletav pudel. Valida õige suurusega pudel, et see saaks korgini täis valatud ja marjad ei jääks viinast välja. Lasta 14 päeva valguse käes seista, iga päev korra pudelit liigutada. Seejärel arooniad ja münt kurnata ning saadud lahus läbi kohvifiltri filtreerida. Lisada mesi ja lasta veel nädal valmida. Valmis liköör villida tumedatesse pudelitesse. Liköör sobib vererõhu alandamise napsina või nautimiseks tassikese teega. Liköör on ka kena kingitus.