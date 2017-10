Tänavune aasta on köögiviljasaagi poolest üsna niru

Põlvamaal asuv Kõlleste Garlic kasvatab küüslauku ja Peipsi sibulat. Ettevõtte juht Rainer Soosaar märgib, et praegu on päris keeruline midagi rõõmustavat näha. Kõige enam on ta mures praegu maha pandava ja veel maha panemist ootava küüslaugu pärast. Ettevõttel toimub just nüüd arenguhüpe, kus kasvupinda mitmekordistatakse, ja lähinädalatel peaks valmis saama senine suurim investeering – lao- ja tootmishoone. „Praegu peaks taliküüslauk juba maas olema, kuid meil on pandud neljandik ning sellegagi on suur mure, kas sellest üldse asja saab. Sisuliselt läks see pori sisse. Põllud on liiga märjad masinatega peale minemiseks ja seemne maha panekuks,” ütleb ta. „Kui küüslauk ei jõua enne talve korralikult juurduda, ei ole sealt järgmisel aastal saaki oodata. Kolm ilmajaama saiti on korraga kogu aeg lahti, kuid keegi ei näita praegu ilma paranemist.”

Kogu tänavune hooaeg on Soosaare sõnul olnud üks vaevlemine. Kevadel püsis kaua külm ja küüslauk kannatas selle all väga – oli kidur ja viletsake. Suvine niiskus sobis küüslaugule ja sibulale hästi ning saak paistis juba päris hea. Paraku mängis ilm jälle vingerpussi. „Kui olid kuivad ilmad, siis me ei tahtnud veel sibulat üles võtta, sest see oli täies kasvuhoos. Nii jäigi koristus vihmaajale, mis tähendab, et kvaliteet kannatab ja sibul ei säili nii hästi. Sorteerime neid praegu kaks korda nädalas ja võtame kogu aeg välja pehmeid sibulaid, et saak veidigi säiliks,” jutustab Soosaar.

Küüslauku kasvatab Kõlleste Garlic seitsmendat aastat ja on viie Eesti suurema küüslaugukasvataja hulgas. Nad väärindavad küüslauku ise, marineerivad purkidesse. Umbes 40 protsenti küüslaugust müüakse Soome seemneks. Sibula müüb ettevõte maha Eestis ja Soosaar mainib, et Peipsi sibula müümisega pole probleemi – see on tarbijate poolt armastatud ja nõutud.

Kurkidega läks napilt

Suurtel hoidisevalmistajatel Põltsamaa Felixil ja Salvestil on samuti hea pilt sellest, milline tänavune köögivilja-aasta oli, sest suurem osa purki minevast köögiviljast ostetakse kohalikelt kasvatajatelt.

Põltsamaa Felixi turundusjuht Marek Viiol räägib, et tänavune aasta on olnud hoopis teistsugune. „Juuli lõpus tundus, et kurki ei tulegi ja meil jääb osa kogust tootmata. Tavaliselt valmib kurk korraga, tuleb nagu paisu tagant, kuid sel aastal ei tulnudki. Õnneks augusti keskel hakkas siiski tulema ja 1300tonnise lepingumahu, mis meil Eesti kasvatajatega oli, saime kätte,” seletab Viiol. „Ärevaid hetki siiski oli ja juba oli mõttes varuplaan, kui tõepoolest kurke nii palju ei saagi. Oleme ju omakorda seotud ekspordilepingutega ja ligi pool meie kurgihoidistest läheb ekspordiks. Õnneks kvaliteedilt oli kurk isegi parem tavapärasest, kuna valmis pikema aja jooksul, mitte järsku.”

Salvesti ostu- ja logistikajuht Kristo Raud ütleb, et kurgiaeg hakkas planeeritust hiljem ja kogused olid tavapärasega võrreldes väiksemad. Eriti keeruline oli tänavune hooaeg tootmise rahvale, kuna tootmisplaani muutmine käis sisuliselt mitu korda päevas. Selle järgi, kui palju ja millist kurki hommikul kasvatajad tõid, sai hakata plaanima, mida sellest valmistada. „Eelnevalt kasvatajatega kokku lepitud kogused olid totaalselt midagi muud, kui reaalselt põllult kätte saadi. Eesti kogused jäidki kokkuvõttes plaanitust väiksemaks. Et ka kõik eksporditellimused täita, pidi ettevõte mõnevõrra kurki sisse ostma Saksamaalt,” sõnab Raud.