Mulgi pudrust ja kamavahust ei saa kunagi küllalt

Maa Elu uuris, millist toitu hindavad turismitalude külastajad praegusel ajal kõige enam ja kui suure osa toidust talupidajad ise kasvatavad-toodavad.

Enamik küsitletutest ütleb, et neile puhkama tulnud tahavad näha, kust toit pärit on, seepärast on väga hea, kui turismitalu kasvatab osa pakutavast toidukraamist ise. Veelgi parem on, kui kraam on mahedalt kasvatatud ja pererahvas näitab külalistele, milliselt peenralt täpselt nende köögiviljad pärit on või milline kana hommikusöögiks pakutud muna munes.

Teiseks tahetakse, et toit oleks tervislik, maitsev ja algusest lõpuni ise valmistatud. Eesti turismitalude suur pluss on oma köögiviljaaiad, vanaaegsetes ahjudes küpsetatud leib ja liha ning oskus vanaaegseid retsepte elustada või kohalikke maitseid pakkuda.

Pärnumaal asuva Teispere talu toidud on kogunud kuulsust. Toitlustust pakutakse mitte ainult puhkajatele, vaid ka mitmesugustel eriüritustel. Kes pole Teispere talus puhkamas käinud, on saanud maitsta nende toitu avatud talude päeval ja maaturismiettevõtete avatud väravate päeval, lisaks saab talust toitu tellida, kui soovist ette teatada.

Toorainena kasutatakse oma talu saaduseid – kui see on vähegi võimalik. Teispere talu perenaise Malle Lilleste sõnul on neil välja kujunenud oma firmaroog: kukesupp nuudlitega ja munavõi leivaga. Suvisel ajal ka värske keedetud kartul lisanditega. Magustoiduks pakuvad nad sefiiritorti, mis pole küll nn vana aja toit, aga on juba nii tuntud, et selle saamiseks tullakse koguni kaugemalt kohale. Tordi saamislugu ise on selline: minia, kes varem polnud eriti suur küpsetaja, hakkas torti tegema siis, kui ämm-äi võtsid esimesed kanad-kuked ja sai kasutada oma talu mune. Küpsetis õnnestus tänu oma kanamunadele täiuslikult ning nüüd kogub tort juba ise aina kuulsust juurde.

Koostöö jahi- ja kalameestega

Kui vanasõna ütleb, et lihtsuses peitub ilu, siis Pärnumaa Maria talus öeldakse nii – lihtsates roogades peitub maitseelamus. Maria talu perenaine Riina Rand märgib, et nende talu Pärnumaal on eelmise sajandi algusaastail ehitatud Lääne-Eesti tüüpi rehielamu, kus on säilinud ehe kohapeal käsitsi valmistatud tellistest reheahi. See annab eheda ja maitsva toidu valmistamiseks suure eelise.

Talu rehetoas pakutakse külalistele maalähedasi ja koduseid maitseelamusi ning Maria talu menüü lähtub kohalikust kultuuripärandist. Riina Rand lisab, et inspiratsiooni on saadud ka läbi aegade talus ja piirkonnas valmistatud roogadest.

Lisaks teeb Maria talu koostööd kohalike jahi- ja kalameestega, tänu sellele saavad nad külalistele pakkuda talus küpsetatud leiva ja koduõlle kõrvale smooritud ulukiliha või suitsukala. Kõige populaarsem roog on talu menüüs „Karjapoiss juustu-majoneesi katte, praetud peedi ja sibulaga”, magustoitudest „Kuremarja rukkivaht” ja „Kama-kohupiimavaht palukakastmega”. Pidulistele pakutakse klassikalist peolauamenüüd seaprae ja kartulisalatiga. Korraldatakse ka leivaküpsetamise õpitubasid.

Tervendav toit oma põllult

Viljandimaal asub kuulus Energia talu, mille peremees Aivar Siim ütleb, et nende talu pakub külastajatele ökoloogiliselt kasvatatud ürtidega tervendavat kohalikku toitu. „Sügishooajal on valikus kõrvitsaga tehtud toidud, juurviljad, talvel jällegi toekamad lihatoidud. Toit kohandub aastaaja järgi. Lisandub kindlasti ökotaimetee oma põllult,” rõhutab Aivar Siim.