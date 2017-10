Ühistuline tegevus ei saa Eestis juuri alla

Neli aastat tagasi koostatud põhjalikus ülevaates „Ühistegevus Eesti põllumajandussektoris” tõdevad autorid, et ühiselt tegutsedes suudavad põllumajandustootjad tugevdada oma positsiooni tarneahelas, toodetud põllumajandussaaduste ühisturustamisega saab kasumi teenimiseks vajaliku mastaabiefekti, samuti vähendab ühistegevus investeeringuvajadust tehnika ja tootmishoonete soetamisel, väiketootjad saavad tootmist moderniseerida ja parandada toodangu kvaliteeti. Ühistuline tegevus laseb hajutada riske ja hoida tootmiskulusid (seemned, väetised, kemikaalid, masinad, tööjõud, maksud, intresside tasumine ja teenused) võimalikult väikesed, on ülevaate koostajad veendunud.

Põllumajandusliku ühistegevuse eelistest on rääkinud ministrid ja ametnikud, avaldatakse lootust, et umbusk ühistute suhtes väheneb ja muutub möödanikuks, aga arenenud lääneriikide eeskuju pole eestlast nakatanud. Registrite ja Infosüsteemide Keskuse andmetel oli meil näiteks 2008. aastal 159 põllumajanduse, metsamajanduse või kalapüügiga tegelevat tulundusühistut, aga 2016. aastal kümne võrra vähem ehk 149.

Usalduse puudumine takistab

Tulundusühistuna tegutseva Rapteri tegevjuht Rein Järviste kinnitab, et ühistu asutamise põhjuseks sai paljuski asjaolu, et riik maksab tootjarühma loomise ja arendamise toetust. „Toetust saab viis aastat, summa sõltub läbimüügist. Protsent küll vähenes iga aastaga, aga meie jaoks oli igal juhul tegu arvestatava rahaga. Rapter sai veel toetust vana korra järgi, aga 2014. aastal tõsteti toetusi kaks korda.”

Rein Järviste on pärast EPA lõpetamist ja Raplamaale suunamist 1983. aastast katkematult põllumajanduses töötanud, olnud ka kolhoosi esimees ehk punaparun, nagu ta ise muiates ütleb. Aastatega oli tekkinud ring rapsi ja teravilja kasvatavaid mehi, kes paljud asjad nii või teisiti koos tegid või vähemalt omavahel läbi arutasid. Rapteris on selle loomisest saati olnud samad seitse liiget.

„Ühistu on küll äriühing, aga selle eesmärk ei ole kasumi teenimine, vaid liikmete majandustegevuse maksimaalne toetamine,” räägib Järviste, kes ühtlasi majandab Raplas asuvat ühistule kuuluvat kuivatit. „Tänu ühistu loomisele olemegi saanud investeerida kolme uue kuivati ehitusse, maksma läksid need ligikaudu 600 000 eurot. Ilma pangalaenuta siiski hakkama ei saanud.” Siinkohal meenutab ta mullust laenutaotlemist, mille põhjal saab väita, et põllumajandusühistutesse suhtumine on siiani ebamäärane. „SEB vastas meile kirjalikult, et neil puudub põllumajandusühistutega kogemus ja nemad laenu ei anna. Meie õnneks oli Nordeal see kogemus olemas.”

Järviste hinnangul võiks Eesti põllumajanduses ühistulist tegevust palju rohkem olla, aga takistab usalduse puudumine. „Kunagi üheksakümnendatel oli mul 500 lehma ja hakkasime looma üle-eestilist piimaühistut, aga õiget asja sellest ei saanud. Samal ajal on näiteks Rakvere lihakombinaadi omanik Soome ühistu. Soomes on ühistu üldse üks peamisi ettevõtlusvorme. Sama kehtib paljude Euroopa riikide kohta. Eestlane arvab, et omaette on parem.”

Kui konkreetselt küsida, mida Rapteri liikmed ühistusse kuulumisest võitnud on, vastab tegevjuht, et kõige tähtsam on müügimahu koondamine. „Lähed ostjaga hinnast rääkima, on teine lugu. Kogus on oluline. Maht muidugi kõigub sõltuvalt aastast. Kui ülemöödunud aastal müüsime teravilja ja rapsi kolme miljoni euro eest, siis mullu umbes kolmandiku võrra vähem ja tänavu ei ole ka kiita.” Ühistu põhiline lepingupartner on aktsiaselts Baltic Agro. Sealt võetakse ka sisendid. „Hinnad sõltuvad maailmaturu hindadest ja vanajumala tujust. Näiteks ühel aastal maksis tonn nisu 200 eurot, peagi langes hind 170le ja keegi ei tahtnud müüa ega hinda lukku panna, aga koristusajal selgus, et tonni eest saab ainult 140 eurot. See on paras õnnemäng, hind muutub iga päev. Rapsi kokkuostuhind on praegu 340–350 eurot tonni eest, aga on olnud ka 500 eurot.”