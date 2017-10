Aiaga piiratud Rail Baltic lubab liikluse katkestada vaid üksikutel külateedel

Raudtee ehitamine jagatakse hangete mõttes mitmesse lõiku. „Kindlasti kutsun meie ehitusettevõtteid juba praegu kaasa mõtlema ja planeerima oma tegevust selliselt, et see võimaldaks neil ehitushangetest osa võtta,” räägib Orav ja ütleb end uskuvat, et ehitamiseks vajalik kompetents on Eestis olemas või saab seda pakkuda koostöös välismaiste ettevõtetega.

„Täiendavalt peame jälgima ja hindama teiste suurte infrastruktuuriobjektide, näiteks Kose-Mäo maanteelõigu ja Via Baltica ehitamise ajakava Eestis, et võimalusel mitte tekitada liiga suurt defitsiiti materjalide ja tööjõu osas mõnes kitsas ajavahemikus,” lisab Orav.

Kui kindel on, et ka lõunanaabrid ehitusega alustavad?

Öeldakse, et ainsad kaks kindlat asja siin elus on surm ja maksud, aga väljaspool neid kahte asja olen ma kindel, et nii eestlased, lätlased kui ka leedukad selle ehitusega edasi liiguvad. Miks ei peakski olema. Kõik riigid on andnud lubaduse Rail Baltic ehitada ning selle kokkuleppe on tänaseks ratifitseerinud Eesti, Läti ja Leedu parlamendid. Läti ja Leedu on taotlenud Euroopa ühendamise rahastust (CEF) vahendeid terminalide, depoode jt objektide ning raudtee projekteerimiseks ja ehituseks. Tähele tuleb panna, et Rail Balticu rajamine on Euroopa Liidu jaoks väga oluline projekt, mistõttu ei tohi riigid ehitusega väga viivitada. Vastasel juhul tekib ELi Komisjonil õigus juba antud raha tagasi küsida.

Kas raudtee on kogu ulatuses piiratud kõrge aiaga?

Raudtee jääb praeguse teadmise kohaselt valdavalt tõesti aedade vahele ja aedade vahe on sõltuvalt kohast 30–50 meetrit. Aia kõrgus on üldjuhul 2,2 meetrit ja see peaks eelkõige piirama inimeste sattumist raudteele, aga ka takistama raudteeliiklusele ohtu kujutavate suurulukite liikumist.

Praegu uurivad tippspetsialistid, millises ulatuses on võimalik trass tarastamata jätta, et säilitada suurulukite liikumisteed, kuid tagada inimeste turvalisus.

Mitu rööpapaari tuleb?

Rööpapaare on kõrvuti kaks, rööpmelaiusega 1435 mm, täpselt nagu kõikjal mujal Euroopas. Mõlemad suunad on kasutatavad nii kaubarongidele kui ka reisirongidele, sõltumata distantsist. Lisaks tasub märkida, et kogu raudtee saab olema elektrifitseeritud ja mööda seda saavad sõita elektrirongid. Kaks rööpapaari annavad ühe paariga võrreldes palju paindlikumad võimalused sõidugraafikute kooskõlaks, et kiire reisirong ei peaks aeglase kaubarongi järel pikalt ootama. Kahe rööpapaari eelis: kui ühe suunaga midagi juhtub või on vaja teha remonti, siis rongiliiklus sellel lõigul ei katke, vaid saab kõrvalolevat rada pidi jätkuda.

Raudteel hakkab liikuma ka kohalik reisirong, palju sellel peatusi tuleb?

Maavalitsused on välja pakkunud kohad kogu maakonda hõlmavates maakonna planeeringutes, kuhu võiks lisada kohalikke peatusi. Nende väljaehitamise otsus tuleb teha Rail Balticu projektist eraldi, üldise transpordisüsteemi arendamise käigus. Samas, kohalike peatuste väljaehitamine võib toimuda ülejäänud raudtee ehitamisega samas ajaraamis, kui vastav otsus langetatakse.

Kuhu tulevad peatused rahvusvahelisel liinil?