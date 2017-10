Ministeerium toetab päikesepaneelide kasutuselevõttu väljaspool Tallinnat ja Tartut

Projekti maksumusest hüvitatakse kuni 30 protsenti või 15 000 eurot taotleja kohta. «Toetust anname energiaühistutele, korteriühistutele, kohalikele omavalitsustele ning äriühingutele väljaspool Tallinnat ja Tartut. Hoonel, millele päikesepaneelid pannakse, peab olema kasutusluba ning paneelid peavad paiknema hoone juurde kuuluval kinnistul või hoonel,» ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo BNSile.

«Tuleval aastal päikesepaneelide soetamist toetava meetmega pöörame tähelepanu lisaks energiatõhususele ka taastuvenergia laiapõhjalisemale kasutusele võtmisele,» ütles Palo. «Aastaks 2020 on Eesti lubanud täita eesmärgi, et taastuvenergia moodustab riigi energiatarbimisest 25 protsenti. Täna on taastuvenergia osakaal 15 protsenti ja see ei ole viimastel aastatel kasvanud,» lisas ta.

Toetuse eelarvemaht on 1,4 miljonit eurot, mis tuleb riigieelarvest. Toetusmeede on esialgu planeeritud järgmise aasta kevadesse.