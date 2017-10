Pisaraid puistav Peipsi sibul

Peipsiääre vallas elab 670 inimest, see ongi sibulakasvatajate piirkond. „Kõik kasvatavad siin, sõltumata usutunnistusest,” räägib Kolkja mees Konstantin Avvo, keda kõik teavad Kostja nime all. Mees on palju teinud Peipsi sibula tutvustamiseks ja kaitsmiseks.

Mees räägib vene ja eesti keeles. Ta tutvustab meelsasti vanausuliste traditsioonilisi sibulakasvatusvõtteid ja tänapäevast tööd. Tema juures käiakse grupikaupa sealse eluga tutvumas.

Kostja sibulatalu asub Kolkjas tuntud sibularestorani taga väikese külatänava lõpus. Kostja tuli siia Pauli talu arendama mõned aastad tagasi. Tema abikaasa on siit pärit ja sai talu päranduseks vanaemalt.

Kostja on ise pärit Kallastelt ning elabki poolenisti Alatskivil ja poolenisti Kolkjal. Maja remontimise käigus leidis ta voodrilaudade vahelt plekist sildi, mis kinnitab, et majas on tegutsenud Omavalitsuste Kinnituse selts, mille pikk nimi oli Eesti Omavalitsuste ja Ühistegeliste Asutuste Kindlustuse Aktsiaselts OMA.

Labidas kätte ja peenraid tegema

Kui Kostja Kolkjale tuli, nägi ta, kuidas naised teevad rasket tööd. Alguses otsustas, et abistab neid, aga siis mõtles ise kasvatama hakata.

Peipsi ääres on maalapid jagatud peregonideks, mis vastab 0,17 hektarile. Kostja hoolitseb ühe sellise peenralapi eest. Kui abikaasa vanaema veel elas, oli maalappe talus viis. Aga juba üksainuski on päris suur maalapp. „Ei jõua üksi rohkem labidaga kaevata,” sõnab Kostja.

Sibulakasvatamine sai Peipsi ääres alguse Piirissaarelt. Sealsed elanikud käisid 150 ja võib-olla rohkemgi aastat tagasi Venemaal tööl ja tõid sealt Penza oblastist Bessonovka külast kaasa kibesibula sordi ʻBessonovskiʼ, mis Eesti oludes hästi kohanes ja hakkas hea kvaliteediga püsivalt suuri saake andma.

Selle kasvatamine levis ka Peipsi läänekaldale, kus on hästi omapärane muld, mida kutsutakse vanajärve põhjaks. Arvatakse, et Peipsi järv oli 8000 aastat tagasi koguni viis meetrit kõrgem. Praegune pinnas, millel askeldatakse, on siiski paar tuhat aastat vana ja see ulatub praegusest Peipsi kaldast poole kilomeetri kauguseni. Sellel on kuni poolemeetrine mullakiht, mille all on liiv. Kostja enda talu on Peipsi kaldast paarisaja meetri kaugusel.

Peipsi sibulast on Jõgeva sordiaretusinstituudis aretatud sibulasort ʻJõgeva kolm’, mille kirjeldus ja omadused peaksid olema sarnased Peipsi-äärse sibula kirjelduse ja omadustega.

Aga see sibul peaks olema kollane, Peipsi sibul on kohati ka roosa või lilla. „Ju on siis ajapikku segunenud,” sõnab mees.

Uuri välja, kust Peipsi sibul pärit on!

Kostja sõnul on Peipsi sibula toitainesisaldus kuni poole suurem kui näiteks kaubanduses levinud Poola sibulal. „See on ka põhjus, miks me hakkasime taotlema toidukvaliteedi kava ja kaitsma oma kaubamärki,” räägib Kostja.

Siis aga selgus, et seadus lubab meie kaubamärki ka teistel kasutada.

Sama kaubamärgi all hakati müüma ei tea kust tulnud sibulat, mille kokkuostuhind jäi 50–60 sendi juurde kilogrammilt. Sellise hinnaga saab kasvatada ainult keemiaga töödeldud sibulat.