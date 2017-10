Kukerpuu toidab, ravib ja värvib

Kukerpuud on heitlehelised või igihaljad asteldega lehtpõõsad, harva madalad puud, mis on levinud peamiselt põhjapoolkeral. Õied kollased, marjad (viljad) punased või mustad, söödavad, õunhapperikkad, leiavad kasutust toidus ja toiduainetööstuses. Kukerpuu jääb kindlasti meelde kõigile neile, kes maitsevad selle punaseid marju. Need on mõnusalt hapuka maitsega ja paljudes tööstusharudes hinnatud. Marjad on küll väikesed, kuid kasvavad suures kobaras ja seetõttu on neid lihtne korjata. Näiteks tehakse neist kompvekke. Varem laialt levinud köha leevendav lutsukomm „Barbariss” oli just selle marja abil hapukaks tehtud.

Toorete kukerpuuviljadega saab nahka, siidi, puu- ja lambavilla kollaseks värvida. Küpsed kukerpuumarjad annavad punase värvi. Kukerpuumahl säilib hästi ka suhkruta ja seda võib kasutada äädika aseainena marineerimisel, siit hariliku kukerpuu marjade rahvalik nimetus – äädikamarjad.

Eestis kasvab looduslikult harilik kukerpuu (Berberis vulgaris), mida kui kõrreliste roosteseene vaheperemeestaime on püütud looduses hävitada, eriti viljapõldude lähedalt. Levinud Kesk- ja Lõuna-Euroopas, Eestis eriti rohkesti mandri loodeosas. Kasvab loodudel, metsaservades, hõredates metsades, teeservades ja võsastikes. Harilik kukerpuu kasvab 1–3 (5) m kõrguseks tugevalt harunevaks põõsaks.

Viljad on kirgaspunased elliptilised 0,8–1,2 cm pikkused marjad, mis valmivad septembris ja oktoobris. Marjas on kaks, harvem kolm seemet. Paljuneb suguliselt seemnetega. Idanemiseks peavad seemned ühe aasta mullas seisma. Levitajateks on linnud. Annab rikkalikult kännuvõsu. Kasutatakse sageli ka haljastuses, aretatud mitmeid kultuurvorme ja sorte. Külmakindel. Valgusenõudlik, kuid kasvab ka väheste puude varjus. Mullastiku suhtes vähenõudlik, eelistab lubjarikkaid muldasid, vastupidav heitgaasidele ja tahmale.

Harilikku kukerpuud paljundada seemnetest või kännuvõsudest. Seemned külvata peenrale kohe sügisel, aga võib ka kevadel, kuid siis on vaja seemneid eelnevalt stratifitseerida. Tasuks teada, et punaselehelised sordid haigestuvad jahukastesse vähem. Et punaste ja kirjude lehtedega sortidel oleks kena erk lehevärv, soovitab Räpina Aianduskooli õppejõud Andres Vaasa kärpida eelmise aasta oksi neljandiku kuni poole võrra tagasi. Siis kasvavad tugevad värvikate lehtedega võrsed. Samuti tuleb põõsaid regulaarselt harvendada, lõigates välja vanemaid oksi. Liiga tihedaks kasvanud vananevaid põõsaid on vaja noorendada, lõigates kogu põõsa 5 cm kõrguselt maha.

Vaasa soovitab enam kasvatada maitsvate viljadega ja samas külmakindlaid liike, nagu amuuri kukerpuud (B. amurensis).

Iluaianduses kasutamine

Sageli võib kukerpuid näha linnaparkides. Seal torkab see silma kevadel ilusate kollaste õiekobarate tõttu. Sügisel on need asendunud punaste mahlakate marjadega. Tihti võib kohata kukerpuuliikide tumepunaste, kirjude ja lausa harilikust kukerpuust tundmatuseni erinevate lehtedega vorme ja sorte. Kukerpuud kannatavad hästi pügamist ja nii võime sageli kohata kukerpuust tehtud kaunist pöetud hekki. Kukerpuud mõjuvad paremini rühmiti istutatuna, jättes esiplaanile punaselehelisemad sordid. Ühekaupa istutatuna sobivad kauni võraga kompaktsemad, erksavärviliste lehtede ja ebatavaliste marjadega põõsad.

Kukerpuu näeb eriti efektne välja koos eri võrakujude ja varieeruva lehevärvusega põõsastega, mille nõudmised kasvutingimuste suhtes sarnanevad kukerpuu omadega: kibuvitsad, enelad, sõstrad, sirelid, mahoonia ja deutsia.