Moelooja Katre Arula on loonud Põltsamaale oma maailma

Tallinn Fashion Week on Eesti moemaailma vaieldamatu tippsündmus, kuidas sellel osalemine muutis ühe väikelinna käsitöölise elu?

Ma ei pea ennast otseselt käsitööliseks, veel vähem moeloojaks. Pigem arvan, et olen leiutaja. Mulle meeldib õppida, kuid ei meeldi teha seda, mida mulle on keegi õpetanud. Mulle meeldib teha teistmoodi asju ja mõelda välja uusi tehnikaid. Näiteks Katre kindakirja tehnika, mida keegi teine maailmas ei tee. Mul pole niipalju aega, et kedagi kopeerida.

Tallinn Fashion Weekil olin esimest korda ja pärast seda hakkas mu kollektsioon oma elu elama. Tuli päris palju tellimusi ja mitmed muusikud hakkavad minu kleiti kandma, üks kleit oli näiteks tantsupeol muusik Meelika Hainsoo seljas. Sellised moeüritused on hea reklaam, kuna nendega kaasneb suur meediakajastus, mis on mulle omajagu mainet toonud. See on mulle suur kompliment, et moepäevadel osaleda sain. Järelikult läheb minu looming korda.

Kleidikollektsioon kandis nime „Festival Day”, seega nagu pidu sinus eneses?

Jah, kollektsiooni tutvustuses kirjutasin, et olen inspiratsiooni saanud suvistest muusikafestivalidest ja nendega kaasnevatest erilistest hetkedest. Kuid pigem andis kollektsiooni loomise algtõuke see, kui igavalt inimesed riides käivad. Samas tehakse ju nii vingeid esemeid, seetõttu võiks iga päev meie elus olla pidupäev. Naised võiksid olla naiselikumad, mehed mehelikumad, näiteks. Meie elu on üürike ja seda võiks ägedamaks teha kasvõi sellega, et käia teistmoodi riides.

Äsja pälvis Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu konkursil „Eesti-keha-kate2” parima töö tunnustuse sinu „Sõlelugu” ja see kleit on sinu jaoks väga isikliku looga.

Konkursi žüriid vaimustas selle kleidi lugu ja tõenäoliselt ka meetod, kuidas seda edasi andsin. Tegelikult on kõik mu esemed looga: mul on üks setoteemaline kleit, kus õmblesin nööbid kahe kanga vahele sümboliseerimaks vaese seto naise ehteid. See kleit on mälestus minu vanavanaemast, kes oli puhast verd seto, vaene talutüdruk ja läks mehele rikkale sepale. Sepa pere ei nõustunud abieluga ja noored põgenesid Setomaalt. Kuna seto naistel on rind rikkalikult hõbeehetega ehitud, siis mina mõtlesin, et minu vanavanaemal võiks olla vaese seto naise kleit, kus kahe riidekihi vahele on õmmeldud nööbid, mis meenutavad seto hõbesära. Kui kleit oli Tallinnas Hobusepea galeriis näitusel, siis sai see tänu omapärasele ideele üsna suure huvi osaliseks, kuna kõnetas inimesi. Tegelikult mul on tõesti näitustel hästi läinud ja minu kleidid on saanud meedias väga hea vastuvõtu osaliseks.

„Sõlelugu” on kui järg eelnevale kleidile, mis on omakorda mälestus vanaemast, kes suri noorelt. Kui olin lasteaialaps, viis ta mind Tartu kunstikauplustesse. Me ei ostnud tavaliselt midagi, sest raha lihtsalt ei olnud, aga alati suhtles ta müüjatega, lastes meile maale, vaase, kujukesi ja ehteid näidata. Üks kord oli siiski ebatavaline. Vanaema ostis hõbedase sõle, mis tundus toona nii suur ja kallis. Ta laulis naiskooris, kus esinemisriieteks olid rahvarõivad. Sõlge ostes lisas ta, et ostab esinemise tarbeks. Nüüdseks on neist esinemisrõivastest jäänud mulle ainult vöö, sõlge ei kusagil. Mälestus vanaemast ja kunstikauplusest ostetud sõlest ongi õmmeldud nüüd selle kleidi sisse.