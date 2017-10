Kui tahaks elada maal ja linnas korraga

Tartus sündinud ja kasvanud, ent eri eluperioodidel nii linna- kui ka maaelu proovinud Saue vallavanem Andres Laisk elab juba 15 aastat Saue vallas Vatsla külas. „Küla on jaotatud olemuslikult eripalgelisteks piirkondadeks, kokku on siin umbes 300 elanikku, kes jaotuvad nõukogudeaegse suvilarajooni, väikese möödunud kümnendi uusarenduse, klassikalise eestiaegse hajaküla ja ajaloolise vana külasüdame vahel,” iseloomustab Laisk. „Viimane on nimetamist leidnud juba 13. sajandil ja mitmed tänagi külas esindatud suguvõsade perekonnanimed on samas püsinud sajandeid.”

Suurem kolimislaine Tallinnast Saue valda toimus aastail 2006–2008. „Selline tormijooks taastunud ei ole, kuigi väljakujunenud taristuga kohtades käib taas vilgas arendustegevus ja valla elanike arv kasvab selle tulemusena jõudsalt,” ütleb Laisk. Ka tema enda kodukoha naabrusesse on viimastel aastatel kerkimas paar uut elamist ja väga aktiivselt ehitatakse suvilapiirkonna elamuid ümber püsielukohtadeks. Tundub, et inimesed on jälle väärtustamas linna lähedal maal elamist, aga seda varasemast rohkem just maaelu võlude vaatevinklist, kus on rohkem privaatsust ja looduslikku keskkonda.

Saue vald on Laisa sõnul selgelt nii seda kui ka teist – nii linn kui ka maa. „Valla põhjapoolsem piirkond, Laagri alevik ja seda ümbritsevate küladega seotud arenduspiirkond on selgelt linnalise olemusega piirkond, mis kohati on linnaga nii kokku kasvanud, et raske on vahet teha, kus lõppeb linn ja algab vald,” räägib vallavanem.

„Laagris on olemas kogu linnaline taristu kuni linnaliinibussideni välja. Tõsi, ooperit ja kino ning öist suurlinnamelu tuleb siiski pealinna otsima minna,” sõnab Laisk kerge muigega.

Laisk ütleb, et teadvustab endale selgelt, et saab nõuda elult täpselt seda, mida endale ise lubada saab. „Oma valikutes kolida metsa, kuigi südalinnale väga lähedale, pean ma leppima kruusatee, ühistranspordi puudumise, halvimal juhul mõnel talvehommikul lumehanges kinni olemise ja laste puhul ka autojuhi staatusega,” räägib ta. „Vilets, et mitte ütelda olematu on mobiililevi ja internetti püüan katuselt kümnemeetrise mastiga, et üle metsa näha.”

Laisk nimetab, et sageli ostavad inimesed endale ilma taristuta kohta põllumaa hinnaga krundi ja kui see siis tõesti on võimalik ka hoonestada, on nad varsti segaduses: kus on asfalt, kergteed ja tänavavalgustus ning kus on iga tunni tagant käiv buss.

„Miks on vihmaga aed porine ja talvel tee libe. Vana tõdemus on, et suur osa inimesi tahaks elada vanalinnas vaatega merele, metsa sees, jõe või järve kaldal ning kõige selle juures väheste kohustustega, aga maksta selle eest aiamaa hinda. Kõike korraga kahjuks ei saa,” tõdeb vallavanem.

Patikale tänu vanavanematele

Patika ja Kautjala külavanem ja nelja lapse isa Margus Vain elab Patikal, mis asub kahe aleviku, Jüri ja Vaida vahel. Mõlemasse on ligemale viis kilomeetrit, külakeskusest Tallinnasse on aga 17 kilomeetrit.