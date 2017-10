Tuhandepealine linnukari pani põllumehe marutama

Järva-Jaani vallas Metstaguse Agro talirapsipõldu rüüstavad linnud ajavad ettevõtte juhi vihale, kuid ta teab, et temas keeva pahameele tegelik põhjus on hoopis mujal.

Metstaguse Agro juht Teet Kallakmaa on põllumajandusega tegelenud üle 30 aasta ja rapsigi selle aja jooksul kasvatatud mitmed aastad, kuid ta ei mäleta, et sügisesed linnuparved varem niimoodi talirapsi põldusid rüüstanud oleksid. „Loodus on ikka täitsa sassi ajanud ka linnu mõistuse. No söögu kõrval asuvat ilusat rohelist ristikupõldu, kuid ei! Neil on vaja minu talirapsis möllata, lausa taimi juurtega välja kiskuda. Nagu mul veel muresid vähe oleks,” sajatas ta vihaselt. „Praegugi ajan hanesid-laglesid siin, ma päris hästi vahet ei teegi neil, talirapsi põllult minema. Ühelt põllult saan karja minema, kuid siis maanduvad nad teisel põllul,” sõnas ta.

Kallakmaa tunnistas, et praegused linnuparved teevad talle pigem emotsionaalset kahju ja talirapsi järgmise aasta saak sõltub ikka rohkem talvitumisest. „Eks mul on närv püsti selle 100hektarilise nisusaagi pärast, mis tänavuste vihmadega põllule jääb. Nisu on pea segi ajanud ja nii ajabki kõik nüüd vihale,” tunnistas ta.

Nisupõllul on tera viljapeas kasvama hakanud ja Kallakmaal endal puudub kogemus, mida nüüd saagiga teha. Ta teab vaid, et viljapeas kasvama hakkav vili on loomadele mürgine. Kuna odralõikuse ajal oli samuti vihma enam kui peaks, otsustas Kallakmaa teha proovid odralegi. „Proovi vastused näitasidki keskmise toksilisusega vilja juba, kuid seda loomade peamist söödavilja võime ikka sööta vähemalt,” lausus ta. Nisu puhul loodab mees, et ehk annab saaki kuidagi ikka kasutada.

Kallakmaal on koristada veel 100 hektarit suvirapsi. Neidki põlde vaatab ta aina suurema murega, kuid loodab siiski veel looduse abiga sealt saagi kätte saada. Maisipõlludki ootavad üht korralikku sügiskülma, et silo tegema hakata. „Praegune maisimass põllul on siloks liiga pasta. Külmakraadid annavad sellele sobiliku kuivuse,” selgitas ta.

Murekortsu tekitab koristamata raps

Paide vallas piimakarja kasvatava Sargvere põllumajandusühistu juhile teeb sügiseste linnuparvede asemel hoopis suuremat muret ilmataat, kelle tõttu võib jääda koristamata 150 hektarit suvirapsi.

Kui sügisesed linnuparved on siiani Paide vallas põldu hariva põllumajandusühistu maadelt vaid üle lennanud, siis kevaditi teevad parved küll ühistu esimehe Toomas Uusmaa sõnutsi kahju talinisu- ja rukkiorasele. „Suurim mure on siiani 150 hektaril kasvav suviraps. Kui nüüd kuiva ilma ei anna, siis jääbki see võtmata ja see on juba suur majanduslik kahju,” sõnas ta.

15 hektarit odrapõldu jäigi Uusmaal tänavu võtmata, sest oli oht, et rohke vihm on tera juba kahjustanud. Vihma tõttu on aastaid põllumajanduses töötanud põllumehel suviraps võtmata jäänud varemgi. Huvi pärast jättis ta põllu puutumata kevadeni ja imestus oli suur, kui kevadel vaatas põllult vastu koristuskõlbulik suviraps. „Sügisel koristamata suvirapsi kaun oli kevadeks kenasti säilinud. Ei mingeid kahjustusi ega idanemisi,” kinnitas ta. Nii loodab Uusmaa tänavu siiski veel jõuda põllule suvirapsi koristama.