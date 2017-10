Metsamasinate tootlikkus ületab hinnatõusu

„Masinad on väga kallid, aga ühikute arv suhteliselt väike, mistõttu käib võistlus, vahel ka võitlus, sisuliselt iga tehingu nimel,” kinnitab aktsiaseltsi Intrac Eesti metsatehnika müügijuht Tauri Kakko. „Peaaegu iga tehing sisaldab ka vana masina tagasiostu ja kuna oleme arenenud valdavalt uusi masinaid kasutavaks turuks ja uusi metsafirmasid kasvab peale vähe, siis kõigile vanadele masinatele on Eestis võimatu ostjat leida,” tunnistab ta. Nii võib alguses kasumlikuna näivast tehingust väga lihtsalt kujuneda hoopis kahjumlik.

Raske ja kalli metsatehnika müügis valitsevad Tauri Kakko kinnitusel Eesti turgu kaks liidrit. „Meie müüdav John Deere ja Konekesko esindatav Ponsse jagavad kaks kolmandikku turust. Kolmas tugev tegija on läbi aastate olnud Komatsu Forest ehk endine Valmet, mille turuosa on 10–20 protsenti. Ülejäänu jagavad viis väiksemat ettevõtet, kusjuures nendest üks tublimaid on Eesti oma tootja Metsis.”

Võimsate metsamasinate müük sõltub sellest, kuidas läheb metsafirmadel. Nende edukus oleneb omakorda maailmaturu hindadest, ilmast, poliitika tõmbetuultest ja oma roll on RMK suurte hangete aastakäikudel. Kui ostuplaan on küpsemas, hakatakse vaatama metsatraktorite hindu, tasemel hooldust jms. „Kliendi jaoks on kogu pakett tähtis, kuid lõppotsuse tegemisel võivad saada määravaks mitmed, vahel ootamatudki tegurid, suhted ja isegi emotsioonid,” selgitab Kakko.

Eelistatakse tipptaset

Üldjuhul metsamasinad liisitakse, isegi vanu ja odavaid ostetakse harva välja, kuid on ka juhtunud, et uus masin makstakse kohe kinni. Eesti metsafirmade eelistuste kohta ütleb Kakko, et kuna meil sajab palju vihma ja talved on pehmed, peavad masinad püsima hästi maapinnal, aga hädaolukorras läbi pinnase tulema ja veomaad on meil üsna pikad. „Seetõttu lähevad paremini kaubaks keskklassi või suured masinad, mis on laiade rehvide ja roomikutega. Ettevõtete eesmärk on teenida kasumit, kuigi metsakasvatuses ja -harvenduses on see pikaajaline protsess, ning kõik otsivad Eesti tingimuste ja oma firma eripäradega kõige paremini sobivaid lahendusi. Seepärast ongi tänapäeval ostetavate masinate varustus maailma tipptasemel. Isegi arvestades Eesti väiksust ja teisi eripärasid, oleme meiegi tehaste tootearenduste suunajad.”

Areng on kiire selleski valdkonnas. „Puhttehniliste lahenduste kõrval on ajakohased metsamasinad varustatud arvutitega, suuremad tootjad suudavad diagnostikat teha kaugseire abil ja kliendi käsutuses on mobiilsed sidelahendused. Robotiseerimine on üha enam jõudmas metsamasinateni. Näiteks metsamasinate tootjatest esimesena on John Deere varustanud oma metsaveotraktorid intelligentse tõstuki juhtsüsteemiga (IBC– intelligent boom control), mis muudab tõstukiga töötamise hulga lihtsamaks ja täpsemaks, operaatori iga käsklusega tehakse kaks liigutust loogilises sünkroonis sujuvalt kaasa. Tehnika täiustumine on masinate hindu pidevalt tasapisi kasvatanud, kuid nende tootlikkus on kasvanud hindadest kiiremini. Kliendid võtavad efektiivsust kasvatavad lahendused hästi vastu. Peaaegu kõigile masinatele, mille varustuses võimalik, oleme niipea, kui see saadavale tuli, müünud juurde intelligentse tõstuki juhtimise süsteemi. Operaatorid, kes sellega harjuvad, ei taha enam ilma töötada. Nüüdsest on IBC saadaval ka John Deere’i metsalangetustraktoritel.”