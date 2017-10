Ohutu toidu tagamiseks tuleb palju vaeva näha

Küsime maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantslerilt Toomas Kevvailt, kuidas on olukord toiduohutusega ja taimekaitsevahendite kasutamisega Euroopas ja meil Eestis.

Toiduohutus on äärmiselt lai valdkond, seega puudutaksin ehk vaid praegu enam kõne all olevaid teemasid. Võib öelda, et Euroopa on toiduohutusnõuete üks kõige kontrollitumaid piirkondi maailmas. Näiteks on väga tõhusalt reguleeritud GMOde kasutamine toidus ja söödas. Euroopas on praeguseks ainult üks kultuur, mida lubatakse kasvatada, ja Eestis pole selle vastu põllumehed huvi tundnud. Samas ei tähenda, et GMO oleks tervikuna midagi ohtlikku. Lihtsalt on tegemist aretusmeetodiga, mille tulemuste kasutamisel tuleb olla väga kindel selle ohutuses nii tarbijale kui ka loodusele.

Suurema teemana nii Euroopas tervikuna kui ka Eestis on praegu päevakorras taimekaitsevahendite kasutamine. Euroopas kehtib kord, et pestitsiidide toimeained, mida võib kasutada, lepitakse ühiselt kokku. Enne kui uusi toimeaineid tahetakse turule tuua, hindab Euroopa Toiduohutuse Amet (EFSA) nende võimalikke riske inimeste või loomade tervisele ja keskkonnale. Selles ametis on teadlaste paneelid, kus hinnatakse, kas riskide maandamiseks esitatud andmed on piisavad, ja seejärel konsulteeritakse vajadusel veel täiendavalt liikmesriikide selle ala parimate teadusasutustega. Turule toomise otsus sünnib kõigi liikmesriikide osalusel ja luba antakse alati piiratud ajaks, reeglina 15 aastaks. Teadus areneb ja uue teadmise valguses võivad ka riskihinnangud muutuda, mistõttu käib pidev uuesti hindamine. Aga mis Eestisse puutub, siis meil tarbitava toidu osas oleme Soome järel taimekaitsejääkide leidumise osas ühed kõige puhtamad. Mis ei tähenda, et me kogu aeg valvel ei pea olema.

Sellele hinnangule hakkaksid meie mesinikud, kel mesilased tänavu massiliselt hukkusid, kindlasti kohe vastu vaidlema.

Eks need hukkumised olid põhjustatud ikka taimekaitsevahendite väärast kasutamisest. Juhin tähelepanu, et kõik turule lubatud vahendid on ohutud vaid õigel kasutamisel. Mainitud juhul kasutati valet preparaati valel ajal. Me ei saa suhtuda nii, et kui kusagil on taimekaitseprits põllul, siis on kohe tegemist mürgitamisega. Kui toimetatakse õigesti, on kõik vahendid nii inimesele kui ka mesilastele ja muule loodusele ohutud. Mesilased surevad ka haigustesse ja ebasobiva kliima tõttu. Loomulikult on mesinikule iga mesilaspere tähtis ja tuleb teha kõik kadude vähendamiseks. Selleks oleme alustanud mitmete organisatsioonide koostööd.

Mis need kõige kuumemad teemad taimekaitsevahendite osas praegu Euroopas on?

Neid on kolm. Kõigepealt toimeaine glüfosaat, mis on meie turul tuntud preparaadi Roundup toimeaine. Nüüd on jõutud seisukohale, et õige kasutamise korral ei kujuta see ohtu inimestele ega loodusele. Kuid rõhutan jälle – õige kasutamise korral. Praegu on Euroopa Komisjoni arvamus, et selle kasutamist võib pikendada, seekord küll mitte enam 15, vaid 10 aastaks. Teema on olnud avalikkuse suure tähelepanu all sellele vaatamata, et ohte praegu ei nähta, aga uuringutega on kavas jätkata. Eks lõpuks peame koos teiste liikmesriikidega otsustama.